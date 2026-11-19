Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında konuşan Sussex Dükü, İngiltere ve Rusya'nın son on yıldır fiilen çatışma halinde olduğuna inandığını ifade etti.

Harry, "Üzerimize insansız hava araçları, mermiler ve roketler yağmıyor olması, savaşta olmadığımız anlamına gelmiyor" dedi.

İngiltere'nin Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı gösterdiği direnişten çok şey öğrenebileceğini belirten Dük, "Yeniden görev almam istenirse, böyle bir ihtiyaç doğarsa, gazi ve muvazzaf silah arkadaşlarımın yanında ülkeme hizmet etmek için yüzde 100 orada olacağım" ifadelerini kullandı.

The Telegraph gazetesine konuşan Harry, "Ukrayna'dan öğrenebileceğimiz çok şey var. Bence tüm dünyanın Ukrayna'dan öğrenebileceği çok şey var" diye konuştu.

Günümüzdeki jeopolitik durumdan endişe duyup duymadığı sorulan Harry, şu yanıtı verdi: "Bence hepimiz kesinlikle tedirgin olmalıyız. Hazırlıklı olmamız gerektiğini ve daha önce görev yapmış olanlarımızın yeniden hizmet etmeye hazır olması gerektiğini düşünüyorum."

Sussex Dükü, İngiliz Ordusunda Apache helikopter pilotu olarak Aralık 2007-Şubat 2008 ve Eylül 2012-Ocak 2013 tarihleri arasında Afganistan'da iki operasyonel görevde bulundu ve askeri kariyerini 2015 yılında sonlandırdı.

Harry ve eşi Meghan, kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden 2020 yılında ayrılma kararlarının ardından ABD'de geçirdikleri altı yılın sonunda ağustos ayında iki çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye döndü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna yaklaşımına eleştiri

Kral'ın ikinci oğlu Harry, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna çatışmasına yönelik yaklaşımına da üstü kapalı bir eleştiri yöneltti.

Katıldığı bir podcast yayınında konuşan Harry, "Bence Amerikan toplumunun Ukrayna'ya destek konusunda hissettikleri ile belirli bir grubun ya da bu örnekte konuya belki de farklı yaklaşan bir yönetimin düşünceleri arasında büyük bir ayrım var. Amerikan toplumunun desteği bence inanılmaz derecede yüksek ve her zaman da öyle oldu" dedi.

ABD'deki ara seçimleri ve Demokratların yakında Temsilciler Meclisi ile Senatoda çoğunluğu devralacak olmasını değerlendiren Harry, "Ocak ayı itibarıyla işler değişecek, bu yüzden hepimizin bunu sabırsızlıkla beklemesi gerektiğini düşünüyorum. Avrupa birleşik bir cephe oluşturdu ve buna daha fazla Amerikan desteği eklenmesi harika olur" ifadelerini kullandı.

Rusya için bir çıkış stratejisi olmalı

Sussex Dükü, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile iyi bir mesleki ilişki kurdu.

Ülkeye yaptığı dört ziyarete ve siyasi ile askeri yetkililerden aldığı düzenli bilgilere dayanarak Ukrayna'nın savaşı kazandığına inandığını söyleyen Harry, "Ancak Rusya için bir tür çıkış stratejisi olması gerekiyor" diye ekledi.

Ukrayna'nın öldürdüğü Rus askeri sayısının "akıl almaz" boyutlarda olduğunu belirten Harry, rehavete kapılmamanın önemli olduğu uyarısında bulunarak geri adım atmak yerine şimdi "desteği iki katına çıkarma" zamanı olduğunu vurguladı.

Harry, "Rusya'nın daha fazla ilerleme kaydettiği hiçbir senaryo yok. Tam tersi geçerli. Bana söylenenlere göre Rusya'nın sivil altyapıya yönelik roket ve insansız hava aracı saldırılarını artırması yalnızca bir çaresizlik işareti, kaybettiklerinin bir göstergesi" dedi.

Her ay 30 bin veya daha fazla Rus ve Kuzey Koreli askerin kaybedilmesinin sürdürülemez olduğunu dile getiren Harry, şunları kaydetti: "Sivil altyapının, özellikle de hastanelerin ve tıp merkezlerinin hedef alınmasının dehşet verici olduğunu düşünüyorum. İnsani yardım merkezleri de hedef alınıyor. Uluslararası hukukun bir anlamı olmalı. Bu nedenle dünyanın geri kalanının bu konuda daha fazlasını yapabileceğini ve yapması gerektiğini düşünüyorum."

Savaşın psikolojik bir boyutu olduğuna dikkat çeken Harry, amacın "herkesi bütün gece uyanık tutmak ve sürekli bombalamak" olduğunu ifade etti.

Yaralı askerler için düzenlediği Invictus Oyunları'na da değinen Harry, "Invictus ruhu, tanıştığım sadece gazilerde değil, her bir Ukraynalıda yaşıyor" dedi.