Popüler sohbet robotu Claude'un arkasındaki yapay zeka şirketi, New York merkezli teknoloji odaklı borsa Nasdaq'ta işlem görmeye başladığında hisse başına fiyatın 83 dolar olarak belirleneceğini açıkladı.

Bu fiyat, şirketi dünyanın en yüksek değerlemeye sahip kuruluşlarından biri haline getirecek.

Anthropic, yalnızca yapay zekaya odaklanıp halka açılan ilk ABD şirketi olacak. Bu adım, teknolojiye aktarılan dev yatırımların kar getirip getirmeyeceği konusunda soru işaretleriyle karşı karşıya olan hızla büyüyen sektör için kritik bir sınav niteliği taşıyor.

Yapay zeka şirketi, bu ayın başlarında hisselerini 70 ila 78 dolar arasında bir fiyattan halka arz edebileceğini açıklamıştı. Bu aralık, şirkete 1,3 trilyon dolara kadar bir değer biçiyordu.

Ancak isminin açıklanmaması şartıyla BBC'ye konuşan şirketin ilk yatırımcılarından birine göre, Anthropic'in halka arzına yönelik talep oldukça yüksek.

Söz konusu yatırımcı, halka arz öncesinde hisselere mevcut hisse sayısının 10 katından fazla talep geldiğini belirtti.

Bu durumun gerçekleşmesi halinde Anthropic'in piyasa değeri, perşembe günü işlemlerin başlamasıyla birlikte hedefini hızla aşabilir.

Yapay zeka için kritik sınav

Talebin gücüne bağlı olarak Anthropic, haziran ayında 2,2 trilyon dolar değerlemeyle halka açılarak dünyanın en yüksek değerli borsa çıkışına imza atan Elon Musk'ın SpaceX şirketinin ilk piyasa değerini bile geride bırakabilir.

Ancak sonraki haftalarda SpaceX hisselerinin fiyatında önemli düşüşler yaşandı.

Mevcut tabloda Anthropic, halka arz kapsamında ilk yatırımcılarından 68 milyar doların üzerinde kaynak sağlayacak. Şirket ayrıca özel tahsisli satışlardan 26 milyar dolar daha bekliyor. Böylece şirketin toplayacağı toplam tutarın 94 milyar dolar olması öngörülüyor.

Anthropic'in halka arzdan elde ettiği nakit miktarı, şimdiden SpaceX'in haziran ayında topladığı tutarı aşmış durumda.

ChatGPT'nin üreticisi ve Anthropic'in yapay zeka alanındaki en büyük rakibi OpenAI'ın ise gelecek yıl halka açılması bekleniyor.

O zamana kadar Anthropic, ABD'de tamamen bu teknolojiye odaklanan, yapay zeka araçları ve ürünleri üzerine kurulan halka açık tek şirket olacak. Şirketin faaliyet alanı, yapay zeka geliştirmelerinin yanı sıra farklı teknoloji hizmetleri de sunan Google ve Microsoft gibi teknoloji devlerinden ayrılıyor.

Anthropic'in halka arzı heyecan yaratırken, yatırımcılar arasında şirketin gelecekte gelir ve kar elde etme kabiliyetine ilişkin bazı endişeler de bulunuyor.

Counterpoint Research baş mali analisti Yang Wang, önümüzdeki birkaç yıl içinde yüz milyarlarca dolarlık mali yükümlülüğün vadesi dolarken Anthropic için asıl meselenin iş modelinin bu hıza ayak uydurup uyduramayacağı olduğunu söyledi.

Wang, "Bununla birlikte, bireysel ve kurumsal yatırımcıların verimliliğin bir sonraki aşamasını şekillendirme potansiyeline sahip öncü bir model geliştiricisine doğrudan yatırım yapma imkanı bulması her gün karşılaşılan bir durum değil" dedi.

Diğer büyük teknoloji şirketlerinin neredeyse tamamı kendi yapay zeka araçları için gereken teknoloji ve altyapıya devasa miktarlarda para akıtsa da bu şirketler sosyal medya, çevrim içi perakende veya internet araması üzerine kurulu. Yapay zeka araçları ve uygulamaları bu şirketler için ikincil konumda yer alıyor.

Yatırım şirketi Empower'ın strateji başkanı Marta Norton ise BBC'ye yaptığı açıklamada, "Anthropic'in halka açılması, yapay zeka talebinin nasıl göründüğüne dair bize yepyeni bir pencere açıyor" ifadelerini kullandı.

Hızlı yükseliş

Anthropic, yeni bir yapay zeka şirketi kurmak amacıyla OpenAI'daki görevlerinden ayrılan Dario Amodei ve Daniela Amodei kardeşlerin liderliğindeki bir grup kurucu ortak tarafından hayata geçirildi.

Şirket, devam eden yapay zeka yarışında teknolojiyi güvenliği ön planda tutarak geliştirmeye odaklanan bir konum edindi.

Anthropic, ABD Savunma Bakanlığının şirkete ait araçların neredeyse sınırsız bir şekilde kullanılması yönündeki talebini yerine getirmeyi reddetti.

Üst Yönetici (CEO) Dario Amodei, yapay zeka araçlarının yakında insan varlığına tehdit oluşturacak kadar güçlenebileceğine dair görüşünü açıkça dile getiriyor.

Şirket, uygun güvenlik önlemleriyle ele alınmadıkları takdirde gelişmiş sistemlerin insanlık için "felaket" düzeyinde riskler oluşturabileceğini savunarak geliştiricilere yapay zeka çalışmalarını yavaşlatma çağrısında bulundu.

Rakip şirket OpenAI da teknolojinin risklerine ilişkin benzer endişeleri dile getirdi ve yapay zeka güvenliği konusundaki kaygıları gidermek amacıyla borsaya açılma planlarını erteledi.

Buna rağmen Anthropic, hızla büyümeyi ve bu hedef doğrultusunda halka açık piyasalar aracılığıyla finansmana daha fazla erişim sağlamayı amaçlıyor.

Norton, Anthropic'in piyasalardaki dalgalanma döneminde halka açılmasının temelinde şirketin daha fazla finansmana erişim ihtiyacının yattığını belirtti.

Norton, "Yapay zeka mali açıdan yüksek kaynak gerektiriyor. Halka açık piyasalar finansman musluğunu biraz daha açıyor, dolayısıyla artık zamanı geldi" dedi.

Öte yandan, tedarik sıkıntısı yaşanan pahalı bilgisayar çiplerine dayanan yapay zeka sektörünün iş modeline yönelik daha geniş kapsamlı endişeler artmaya başladı. Bu teknoloji aynı zamanda tartışmalı veri merkezlerine bağımlı durumda ve söz konusu operasyonların finansmanı diğer teknoloji şirketleriyle anlaşmalar yapılmasını gerektiriyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) olası bir faiz artışını görüşmek üzere ekim ayında düzenlediği toplantının tutanaklarına göre banka, yapay zeka bağlantılı borçların "karmaşık ve şeffaf olmayan" yapılarla finanse edilerek hızla büyümesinden endişe duyduğunu bildirdi.

Toplantıya katılan bazı yetkililer ayrıca, yapay zeka kaynaklı risklerin giderek az sayıda şirket arasında yoğunlaştığına dikkat çekti.