Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini gösteriyor.

Karadeniz, Marmara ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede sağanak bekleniyor. Yağışların bazı illerde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, bugün için 32 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.

Fırtına uyarısı yapılan iller: Amasya, Bilecik, Bursa, Edirne, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Tokat, Yalova.

Kuvvetli yağış beklenen iller: Bartın, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Muş, Osmaniye, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak.

Rüzgarın, Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinde güney yönlerden, kuvvetli (40-70 km/sa) ve yer kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi bekleniyor.