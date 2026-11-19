Trump, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için bulunduğu Çin'in Şıncın kentinde Şi ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Görüşme öncesi yaptığı açıklamada Trump, Şi ile "olağanüstü bir kişisel ilişki" kurduklarını, bunun bazılarını rahatsız ettiğini ancak kendisinin son derece mutlu olduğunu dile getirerek, "Ticaretten yatırıma, bölgesel konulardan dünya barışına ABD ve Çin öncülük etti. Başka kimse başka hiçbir yerde bizim yaptığımızı yapamaz." ifadesini kullandı.

ABD ve Çin arasındaki ilişkinin önceden "çok dengesiz" olduğunu belirten Trump, "Başkanlarımız görevlerini yapmadı ancak biz istediğimiz adil ilişkiyi kurduk." dedi.

Şi ile gece yaklaşık 2 saat sohbet ettiklerini ve birçok konuyu ele aldıklarını aktaran Trump, "Şimdi de görüşeceğiz ve bunun çok verimli olacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Hem ABD hem de Çin, Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışını ve İran'ın nükleer silah sahibi olamamasını sağlamak konusunda ilgili"

Trump, İran konusunda, "Hem ABD hem de Çin, Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışını ve İran'ın nükleer silah sahibi olamamasını sağlamak konusunda ilgili. Bu iki konuda çok güçlü hissediyoruz." ifadesini kullandı.

Fentanil krizini sona erdirmenin de gündemlerinden biri olduğunu belirten Trump, deniz yoluyla taşınan fentanil oranını yüzde 97 düşürdüklerini savundu.

Trump, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş konusunda yardım etmek istiyoruz. Bu savaşın sona ermesini arzu ediyoruz. Sanırım ikimiz adına da bu konuda oldukça net bir şekilde konuşabilirim." dedi.

Üçlü zirveyi dört gözle beklediğini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla ilerleyen saatlerde 3'lü bir toplantı yapacaklarını anımsatan Trump, "Bunu dört gözle bekliyorum. Putin ile küçük bir toplantı yaptım. (Üçlü toplantı) Bunun başarılı bir toplantı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çin ile "özel bir ilişkileri" olduğuna dikkati çeken Trump, Şi'ye dönerek "Sen ve ben görevde olduğumuz müddetçe, hiçbir zaman problem yaşamayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.