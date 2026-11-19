Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin ülkenin güneyini 4 balistik füzeyle hedef aldığını kaydetti.

Maliki, Husilerin ateşlediği 4 balistik füzeyi imha ettiğini belirtti.

Maliki ayrıca, Yemen'in Zimmar bölgesinde Husilere ait balistik füze fırlatma platformunun imha edildiğini belirtti.

Koalisyon Sözcüsü, rampanın Husiler tarafından Riyad’a saldırı girişiminde kullanılmak istendiğini kaydetti.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.