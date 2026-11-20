Ryabkov, Rusya’nın St. Petersburg kentinde gazetecilere Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, dün diplomatik kanallar aracılığıyla Avrupalı yetkililerin Moskova'ya davet edildiğini bildirdiğine dikkati çeken Ryabkov, bu konuda çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi.

Ryabkov, Rusya’nın Batı’ya yönelik talepleriyle ilgili ise “Güvenliğin bölünmezliği talebinden vazgeçilemez. Diğer ülkelerin güvenliği pahasına kendi güvenliğini güçlendirmek mümkün değil. Bu ilke, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile temaslarımızda sergilediğimiz yaklaşımın temelini oluşturuyor." dedi.

Ukrayna’nın NATO’ya dahil olması ihtimalini de değerlendiren Ryabkov, şöyle konuştu:

"Ukrayna’nın NATO'ya fiilen üye olmadan üyeliğe yakın bir statü kazanmasını sağlayacak herhangi bir formülün bulunması dahi Rusya için kabul edilemez. Güvenlik garantilerini öncelikle kendi ülkemizin güvenliğinin sağlanması açısından ele alıyoruz. Ukrayna'ya gelince, Kiev’in her şeyden önce NATO'ya katılmasının kabul edilemez olduğuna ilişkin talebimizin değişmez olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Bu gerçekleştiğinde, güvenlik garantileri meselesi istişare edilir."

Bakan Yardımcısı Ryabkov, Ukrayna konusunda Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü müzakerelerin ikinci turunun yapılması konusunda henüz mutabık kalınmadığını da sözlerine ekledi.