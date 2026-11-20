Mevcut eğilimlerin sürmesi halinde dünya genelindeki Müslümanların sayısının, 2035 yılı itibarıyla Hristiyanların sayısını aşması bekleniyor. Tahminlere göre 2035 yılında Müslümanların sayısı 2,57 milyara, Hristiyanların sayısı ise 2,52 milyara ulaşacak.

Washington merkezli Pew Araştırma Merkezi'nin Çarşamba günü yayımlanan araştırma sonuçlarına göre her iki dini topluluğun nüfusunda artış görülürken, Müslüman nüfus daha hızlı büyüyor. Verilere göre, 2020 yılında 2 milyar Müslüman nüfusa karşılık Hristiyanların sayısı yaklaşık 2,3 milyarı bulurken, 2070'e gelindiğinde Müslümanların sayısının 3,6 milyara, Hristiyanların ise 3 milyara çıkması bekleniyor.

Araştırmaya göre, dünya nüfusunun da 2020'den itibaren 50 yıllık dönemde yüzde 29 artması bekleniyor. Aynı dönemde Müslüman nüfusun yüzde 80, tüm mezheplerden Hristiyanların nüfusunun ise yüzde 30 artacağı öngörülüyor.

Nüfus artışında doğurganlık belirleyici

Araştırmada, Müslüman nüfusun daha hızlı büyümesinin başlıca nedeni olarak doğurganlık oranları gösterildi.

2020-2025 döneminde Müslüman kadın başına düşen ortalama çocuk sayısı 3,1 olurken, Hristiyan kadınlarda bu oran 2,5 olarak hesaplandı. Diğer dini gruplardaki kadınlarda ise ortalama 1,6 çocuk olarak kaydedildi.

Araştırmaya göre, 2020-2070 döneminde doğum ve ölüm arasındaki farktan kaynaklanan doğal nüfus artışıyla Müslüman nüfusun 1,6 milyar, Hristiyan nüfusun ise 792 milyon kişi artması bekleniyor.

Din değiştirme nüfus artışında sınırlı etkiye sahip

Din değiştirme hareketlerinin de iki grubun nüfus dengesi üzerinde etkili olacağı ancak bu etkinin doğurganlık oranlarına kıyasla daha sınırlı kalacağı öngörülüyor.

Projeksiyonlara göre, İslam'dan ayrılanlarla İslam'a geçenler arasındaki fark nedeniyle Müslüman nüfusta 8 milyonluk net kayıp yaşanacak. Hristiyanlıkta ise bu kaybın 105 milyona ulaşması bekleniyor. Hristiyanlıktan ayrılanların büyük bölümünün herhangi bir dine bağlı olmadığını ifade eden kişiler arasına katılacağı tahmin ediliyor.

İslam ve Hristiyanlık arasında gerçekleşecek din değiştirmelerin ise birbirini büyük ölçüde dengelemesi bekleniyor. Hristiyanlığa geçecek Müslümanların sayısının 9,2 milyon, Müslüman olacak Hristiyanların sayısının ise 9 milyon olacağı öngörülüyor.

Pakistan en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülke olacak

Araştırma, nüfus artışının büyük ölçüde Müslümanların halihazırda çoğunlukta olduğu ülkelerde gerçekleşeceğine işaret ediyor.

2020'de Müslümanların çoğunlukta olduğu 53 ülkede, 2070'e kadar 1,2 milyar yeni Müslümanın yaşaması bekleniyor. Pakistan'daki Müslüman nüfusun 227 milyondan 461 milyona yükselerek ülkeyi dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkesi haline getireceği tahmin ediliyor.

Hristiyan nüfus artışının da ağırlıklı olarak Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkelerde gerçekleşmesi bekleniyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Hristiyan nüfusun 92 milyondan 299 milyona çıkacağı öngörülüyor.

Buna karşılık, 2020'de dünyanın en büyük Hristiyan nüfusuna sahip ülkesi olan ABD'de Hristiyan sayısının 217 milyondan 174 milyona gerilemesi bekleniyor.

Hristiyanlar çoğu bölgede en büyük dini grup olmayı sürdürecek

Müslüman nüfusun küresel ölçekte hızla artmasına rağmen, 2070 yılında dünyanın çoğu bölgesinde en büyük dini grubun Hristiyanlar olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Müslümanların nüfusun yüzde 95'ini oluşturması beklenirken, dini dağılımda en büyük grubun değişeceği tek bölgenin Asya-Pasifik olacağı öngörülüyor. Bu bölgede Müslümanların, herhangi bir dine bağlı olmayan nüfusu geride bırakması bekleniyor.

Sahra Altı Afrika'da ise Hristiyan nüfusun 2020-2070 döneminde yüzde 129, Müslüman nüfusun yüzde 166 artacağı tahmin ediliyor. Bu durum, Hristiyanların sayısı artmasına rağmen toplam nüfus içindeki paylarının gerilemesine yol açacak.