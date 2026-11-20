İletişim Başkanı Burhanettin, NSosyal hesabındaki paylaşımında, yerli ve milli mühendisliğin önemli eserlerinden Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin, Somali'deki başarılı görevinin ardından kıtalar arası ikinci görevini gerçekleştirmek üzere dost ve kardeş ülke Pakistan'a ulaştığını belirtti.

İletişim Başkanı Duran, "Mavi Vatan'da ve Somali açıklarında önemli çalışmalar gerçekleştiren Oruç Reis, şimdi Pakistan deniz sahalarında iki ayrı alanda 2 ve 3 boyutlu sismik veri toplama faaliyetleri yürütecek." bilgisini paylaştı.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin 87 metre uzunluğa ve 23 metre genişliğe sahip olduğunu aktaran Duran, "İleri teknolojisi, dinamik konumlandırma sistemi ve gelişmiş sismik araştırma kapasitesiyle ülkemizin enerji arama faaliyetlerinde ulaştığı mühendislik gücünün ve teknolojik yetkinliğinin önemli bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, enerjide bağımsızlık hedefimiz doğrultusunda geliştirdiğimiz milli imkan ve kabiliyetlerimizi yeni coğrafyalara taşırken dost ve kardeş ülkelerle stratejik işbirliklerimizi de güçlendirmeye devam ediyoruz. Oruç Reis'in yeni görevinin hayırlı olmasını diliyor, çalışmaları yürütecek tüm ekibimize başarılar temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."