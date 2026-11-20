Dışişleri Bakanı Arakçi, Tahran’da düzenlenen bir fuarda basın mensuplarına ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası hakkında değerlendirmede bulundu.

İran’ın petrol tankerleriyle ABD’nin deniz ablukasını kırmaya yönelik hazırlıklar yaptığı şeklindeki haberlerin sorulması üzerine Arakçi, "Petrol ihracatı ve müzakereler konusunda her türlü çabayı gösteriyoruz. (ABD'nin deniz) Ablukanın kırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan Fars Haber Ajansı, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını, İranlı şair Firdevsi'nin Şahname adlı eserinde anlatılan Feridun hikayesi üzerinden ele aldı.

Haberde, hükümdar Dahhak'a karşı mücadele eden Feridun'un ordusuyla Ervend Nehri'ni geçmeye çalışırken karşılaştığı engeli tasvir eden bir görsel paylaşıldı.

Görselde, İran bayraklı çok sayıda petrol tankerine de yer verilerek, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kırılması gerektiği ima edildi.

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşın ardından Tahran 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı. Buna karşılık ABD, Hürmüz'ü kapatan İran'a 13 Nisan'da deniz ablukası başlatmıştı.

Bu abluka nedeniyle İran'ın petrol ihracatı büyük oranda sekteye uğradı.