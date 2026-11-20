Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son günlerde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ilgili kamuoyunda gündeme gelen hususlar üzerine gerekli incelemelerin yapıldığını belirterek, alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaştı.

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, söz konusu icra takiplerinin toplam geçişlerin yalnızca yüzde 0,43'ünü oluşturduğunun tespit edildiğini aktardı.

Vatandaşlara yansıyan sorunlarla ilgili taraflarla yapılan değerlendirmeler sonucunda bir dizi karar alındığını bildiren Uraloğlu, bu kapsamda özel otoyol şirketlerinin süreyi aşan tahsilatları nedeniyle yürüttüğü avukatlık ve icra uygulamalarının derhal durdurulacağını ve uygulamanın yeniden düzenleneceğini kaydetti.

HGS kullanıcılarının hesaplarını kredi kartına bağlayarak otomatik ödeme talimatı vermelerinin teşvik edileceğini ve bu yönde kolaylaştırıcı düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Hatalı geçişlerle ilgili olarak vatandaşların mevcut kanalların yanı sıra farklı haberleşme yöntemleriyle de bilgilendirilmesi sağlanacak. Kişisel verilerin korunması kurallarına uygun şekilde ödeme kanallarının çeşitlendirilmesi amacıyla gerekli teknik ve idari altyapı hazırlanacak. Belirtilen hususlara ilişkin hukuki mevzuatın hazırlanması çalışmaları tamamlanıncaya kadar vatandaşlara yönelik icra takipleri uygulanmayacak."

Bakanlık olarak önceliklerinin vatandaşların yaşadığı sorunları hızlıca çözmek ve benzer olayların bir daha yaşanmasının önüne geçmek olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Vatandaşımızın huzuru ve hakkı bizim en temel sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.