Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, Altınbaş'ın Çekya'da bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Altınbaş hakkında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından aranma kaydı bulunduğu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildiğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çekya Interpol birimleriyle yürütülen temaslar sonucunda Altınbaş'ın Prag Vaclav Havel Havalimanı'nın transit bölgesinde bulunduğu tespit edildi. Şahsın Türkiye'ye iadesinin sağlanması amacıyla Adalet Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 20 Kasım 2026'da hakkında difüzyon mesajı yayımlandı. Difüzyon mesajının Çekya makamlarına iletilmesinin ardından Serdar Altınbaş'ın Çekya'da yakalanması sağlandı ve Türkiye'ye iadesine yönelik işlemler başlatıldı. Kahraman polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."