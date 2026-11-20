Lordlar ve Avam Kamarası üyelerinden oluşan ortak komite, yayımladığı "İnsan Hakları ve Yapay Zeka Düzenlemesi" başlıklı raporunda gelişen teknolojiler ve yapay zekanın insan haklarına etkilerini ele alırken bu etkileri azaltmaya yönelik tavsiyelerini sıraladı.

Sistemlerin yaşam döngüleri boyunca yaratabilecekleri potansiyel etkilere göre sınıflandırılması ve daha yüksek risk taşıyan modellere daha sıkı yükümlülükler getirilmesi gerektiğine işaret edilen raporda, yapay zeka sistemlerinin bireyleri ve toplulukları etkileme özelliklerinin bulunduğu vurgulandı.

Raporda, hükümetin yapay zeka kaynaklı riskleri kontrol etmek, şeffaflığı sağlamak, hesap verebilirliği tesis etmek ve gerektiğinde ceza vermek üzere bağımsız bir düzenleme kurumu oluşturması gerektiğine de işaret edildi.

Yapay zekanın yol açabileceği zararları risk temelli yaklaşımla ele alacak yeni bir yasa çıkarılması önerilen raporda, özellikle kişileri ve toplumları önemli ölçüde etkileyen yapay zeka sistemlerinin kullanımında bu kişi ya da grupları bilgilendirme zorunluluğu getirilmesinin önemli olduğu vurgulandı.

Raporda değerlendirmelerine yer verilen Komite Başkanı Alex Sobel, hükümetin yapay zekanın yol açtığı riskleri ele alma konusunda aciliyet duygusuyla hareket etmediğini belirtti.

"Bu kadar hızlı büyüyen sistemde bekle-gör riskli"

Hükümetin yavaş hareket etmesini eleştiren Sobel, "Bu kadar hızlı ilerleyen bir sektörde bekle-gör yaklaşımını benimsemek, onunla mücadele edecek kapasiteyi geliştirmeye değil, onun sebep olduğu artan riskleri geç fark etmeye sebep olur." dedi.

Sobel, yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanılmasını etkileyecek bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunun altını çizerek, bunun yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesine yönelik yaklaşımın sınırlarını belirleyeceğini kaydetti.