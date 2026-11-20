PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kampanya yurt içi kargo ve kurye gönderilerinde geçerli.

Şirketin uyguladığı kampanya sayesinde emekli ve çalışan öğretmenler, yurt içi kargo ve kurye gönderilerinde standart tarife üzerinden yüzde 25 indirimden yararlanmaya devam ediyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen emekli ve çalışan öğretmenlerin, gönderi kabulü sırasında öğretmen kimlik kartlarını ibraz etmeleri yeterli oluyor.

Aynı TC kimlik numarası üzerinden ayda en fazla 5 adet gönderi için geçerli olan kampanya, yurt içi gönderilerde uygulanıyor.