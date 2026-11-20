ABD Başkanı Donald Trump, Asya gezisinden dönüşünün ardından Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında İran’la süren müzakerelere ve petrol fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Şİ VE BEN YAPAY ZEKA KONUSUNDA ALINACAK ÖNLEMLERDE ANLAŞMAYA VARDIK"

"Dün akşam ülke tarihinde Asya’ya düzenlenen en başarılı başkanlık ziyaretlerinden birinin ardından ülkemize döndük. Çin çok etkilendi. Rusya çok etkilendi. Ben çok etkilendim"



"Petrol fiyatları İran ile anlaşmaya da bağlı fakat İran, benim kabul edebileceğim bir anlaşma istemiyor. Ben gerçek bir anlaşma yapmak istiyorum"

