Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Reklam Kurulunun, bir e-ticaret platformu üzerinden satın alınan kakaolu fındık kreması ve sıvı çamaşır deterjanı siparişlerinin "fiyat hatası" gerekçesiyle iptal edilmesini incelemeye aldığını bildirdi.

İncelemede söz konusu siparişlerin iptal edildiğinin belirlendiğini aktaran Kaplan, şirketin ürünlerin teslim edildiğine yönelik beyanının ise tüketici tarafından sunulan belgelerle örtüşmediğinin tespit edildiğini kaydetti.

Kaplan, yaptırımın, tüketicilere doğru fiyat sunulması ve ticari işlemlerde şeffaflığın sağlanması yükümlülüğüne aykırı bulunan reklam ve tanıtımlar nedeniyle uygulandığını belirtti.

Denetimlerin süreceğini vurgulayan Kaplan, "Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin haklarını korumaya, dijital ticarette güveni zedeleyen uygulamalara karşı denetim ve yaptırımlarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.