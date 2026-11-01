ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde Asya turunun ardından dış politika gündemini değerlendirdi.

Çin'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmelere atıf yapan Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi konusunda Putin'le çok olumlu bir süreç yürüttüklerini anlattı.

Trump, "Rusya Devlet Başkanı Putin ile ikili bir görüşme gerçekleştirdim; Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın diplomatik yollarla sona ermesini istediğini açıkça dile getirdi." şeklinde konuştu.

Putin ile Zelenskiy arasında çok fazla nefret var

Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında "çok fazla nefret" olduğunu savunan Trump, bu durumun olası bir barış anlaşması sürecini zorlaştırdığını ifade etti.

"(Putin) Savaşı sona erdirmek ister. Dürüst olmak gerekirse, bu çok zor bir şey. Zelenskiy ve Putin gibi birbirinden nefret eden iki kişi var ve bu insanlar savaşı nasıl sona erdireceklerini bilmiyorlar. Savaşı bitirmek istiyorlar ancak ikisi de bu durumdan kurtulamıyor." diyen Trump, ABD'nin bu süreçte iki ülkeye yardım etmeye çalıştığını dile getirdi.

Trump ayrıca, "Putin'e, 'Ben başkan olsaydım savaşa girer miydiniz?' diye sordum. O da, 'Hayır, bu savaş asla yaşanmazdı.' dedi." şeklinde konuştu.

Önce anlaşma, sonra Ukrayna'ya güvenlik garantileri

Öte yandan Trump, bir soru üzerine Ukrayna'ya NATO'nun 4. ve 5. maddelerine benzer güvenlik garantileri verilmesi konusunda bir değerlendirme yaptı.

Trump, "Güvenlik garantilerinden bahsetmek istemiyorum çünkü önce bir anlaşmaya varmamız gerekiyor. Anlaşma sağlandığında bu sürece dahil olacağız." dedi.

Putin'e "dostum" şeklinde hitap etmesiyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Trump, Rusya Devlet Başkanının "çok iyi anlaştığı biri" olduğunu söylemekle yetindi.

Trump ayrıca, Çin ve Rusya liderleriyle iyi ilişkiler kurmasından rahatsız olan kişilerin bulunduğunu belirterek, bu kişileri "aptal" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Trump, her iki liderle iyi geçinmesinin "ABD'nin güvenlik ve çıkarları için" olumlu olduğunu savundu.