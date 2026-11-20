Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahadaki ihtiyaçlarına yönelik silah ve sistemler geliştirmeyi sürdüren MKE, mayınlı arazilerde geçit açmak için kullanılan ALPAY sistem ailesine ilk hava versiyonu olan ALPAY-D’yi ekledi.

Piyade birliklerinin mayınlı arazilerden güvenli geçişini sağlamak üzere tasarlanan ve insansız hava aracıyla (dron) görev yapan MKE ALPAY-D’nin saha testleri başarıyla tamamlandı.

MKE ALPAY-D, uzaktan komuta ile mayınları temizliyor

MKE mühendislerince yerli ve millî imkânlarla geliştirilen ALPAY-D, anti-personel mayınlarına karşı görev yapacak. Sistem, taşıdığı patlayıcı düzeneğini insansız hava aracıyla mayınlı bölgeye havadan seriyor ve uzaktan komutayla patlatarak piyadelerin geçişi için mayınlardan arındırılmış güvenli bir koridor oluşturuyor.

ALPAY-D, kullanılan insansız hava aracının taşıma kapasitesine göre 25 veya 50 metre uzunluğunda iki farklı geçit açabiliyor.

İki personelle kolay kurulum

MKE ALPAY-D, iki personel tarafından kısa sürede kurularak göreve hazır hale geliyor. Personel, patlayıcı düzeneğinin bölgeye taşınmasından serilmesine ve patlatılmasına kadar geçit açma işleminin tamamını mayınlı sahaya girmeden uzaktan yönetebiliyor.

Dünyada büyük bir tehdit haline gelen mayınlı sahalar için güvenli çözüm sunan ALPAY-D, yüksek ihracat potansiyeli ile de öne çıkıyor.