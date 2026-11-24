Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde görevli 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, kazada şehit olan 5 askerimiz için başsağlığı mesajları yayımlandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Eskişehir'de Hava Kuvvetlerimize ait helikopterin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu 5 kahraman askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yayımladığı başsağlığı mesajında şunları kaydetti:

"Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetlerimize ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

İletişim Başkanı Duran

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin başı sağ olsun. Eskişehir’de eğitim amacıyla havalanan askerî helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânları cennet, makamları âli olsun."

Adalet Bakanı Gürlek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehir’de Hava Kuvvetlerimize ait askerî helikopterimizin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Sağlık Bakanı Memişoğlu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit düşen 5 kahraman askerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabb’im şehitlerimizin mekânını cennet, makamını âli eylesin. Milletimizin başı sağ olsun."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir’de Hava Kuvvetlerimize ait helikopterin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen 5 kahraman askerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

AK Parti Sözcüsü Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Acımız büyük... Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz..."