Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir'de Hava Kuvvetlerimize ait askeri helikopterimizin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Eskişehir'de Hava Kuvvetlerimize ait helikopterin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen 5 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, taziye mesajında, "Eskişehir'de Hava Kuvvetlerimize ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise paylaşımında şunları kaydetti:

"Eskişehir'de eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterimizde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine, silah arkadaşlarına ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetlerimize ait helikopterin kaza kırıma uğraması neticesinde şehit olan kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetlerimize ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 kahraman askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun." açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de şu mesajı paylaştı:

"Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterimizde kahraman Mehmetçiklerimizin şehadete erdiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit düşen 5 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabb'im şehitlerimizin mekanını cennet, makamını ali eylesin. Milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.