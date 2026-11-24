Associated Press (AP) ajansının aktardığı resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar, Temsilciler Meclisinde gücünü artırdı.

Tennessee eyaletinde Demokrat aday Victoria Broderck'in Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Scott DesJarlais'i mağlup etmesiyle Demokratlar 259 sandalyeye ulaşmış oldu, Cumhuriyetçiler 173 sandalyede kaldı.

Böylece Demokratlar Temsilciler Meclisinde 1990'dan bu yana en yüksek sandalye sayısına ulaştı.

Minnesota'da 1, Louisiana'da da 2 seçim bölgesi olmak üzere Temsilciler Meclisinde 3 sandalyenin kazananı ise henüz netleşmedi.

Açıklanan bu son sonuçla birlikte Temsilciler Meclisinde Demokratlar, seçimlerde Cumhuriyetçilerin elindeki 45 sandalyeyi almış oldu.

ABD ara seçimleri

ABD halkı, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için 3 Kasım'da sandık başına gitmişti.

Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratlar hem Senato hem Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden almıştı.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin 3'te 1'i, her 2 yılda bir seçimle yenileniyor.