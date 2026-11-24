Bölgenin tarihî ve kültürel birikimi ile güçlü üretim ve ticaret hayatının sunduğu toplumsal zemin çerçevesinde düzenlenen buluşma; Konya başta olmak üzere Karaman ve Aksaray gibi çevre illerin siyaset, akademi, yerel medya, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ile şehit ve gazi ailelerini temsil eden derneklerin temsilcilerini bir araya getirdi.

Millî birlik ve kardeşlik vurgusu

“Millî Birlik, Kardeşlik ve Kalıcı Huzur” temasıyla gerçekleştirilen programda; Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi, kalıcı huzurun sağlanması ve ortak gelecek anlayışının pekiştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Hüseyin Mercan’ın moderatörlüğünde düzenlenen çalıştayda, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın ve gazeteci Ekrem Kızıltaş konuşmacı olarak yer aldı. Çalıştay’ın açılış konuşması ise İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin tarafından gerçekleştirildi.

Sürece ilişkin kaygı ve beklentiler masaya yatırıldı

İki ayrı tartışma oturumu şeklinde yürütülen çalıştayda, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin farklı toplumsal kesimlerin kaygı, beklenti ve önerileri kapsamlı biçimde değerlendirildi. Sürecin hukuki çerçevesi, silah bırakmanın kalıcılığı, kamu düzeninin korunması ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik beklentiler üzerinde duruldu.

Şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetleri ile toplumun adalet beklentilerinin önemine dikkat çekilen oturumlarda, vatandaşların sürece ilişkin sorularının açık ve şeffaf biçimde yanıtlanması, doğru ve zamanında bilgilendirme yapılması ve toplumsal güvenin pekiştirilmesine yönelik öneriler ele alındı.

Ayrıca farklı siyasi ve toplumsal görüşlerin ortak aidiyet zemininde buluşabilmesinin önemi vurgulanırken, toplumsal kesimleri ayrıştırmayan, karşılıklı saygıyı esas alan ve kardeşlik bağlarını güçlendiren bir iletişim dilinin geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Huzur ve güven ortamının getireceği ekonomik kazanımları değerlendirildi

Programda ayrıca, terörün kalıcı olarak sona erdirilmesiyle güçlenecek huzur ve güven ortamının Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına sağlayabileceği katkılar değerlendirildi. Bu çerçevede, Konya’nın güçlü üretim ve ticaret potansiyeli, yatırım ve istihdam imkânları ile Türkiye’nin farklı bölgeleri arasında geliştirilebilecek ekonomik iş birlikleri üzerinde duruldu.

86 milyonun ortak kazanımı, Türkiye’nin ortak geleceği

Konya programı; millî birlik ve kardeşlik temelinde yerel beklentilerin tespit edilmesi, öncelikli soruların derlenmesi ve vatandaşların bilgi ihtiyacına yanıt verecek yerel iletişim yöntemlerinin geliştirilmesi yönündeki değerlendirmelerle tamamlandı.

5 Kasım 2026 tarihinde TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un katıldığı etkinlikte İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran tarafından tanıtımı gerçekleştirilen "Ortak Gelecekte Biriz" stratejik iletişim kampanyası, Terörsüz Türkiye sürecini 86 milyon vatandaşın ortak kazanımı olarak konumlandırıyor. Geçmişin acılarını ve toplumsal hafızayı göz ardı etmeden, yeni kuşaklara çatışma ve ayrışma yerine huzur, güven, kardeşlik ve dayanışma anlayışının aktarılması hedefleniyor.