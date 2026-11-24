Eylül 1977'de fırlatılan ve öngörülen görev süresini 10 kattan fazla aşan NASA'nın Voyager 1 uzay aracı, Dünya'dan yaklaşık 26 milyar kilometre uzaklaşarak ışık hızındaki bir radyo sinyalinin 24 saatte ulaşabildiği "bir ışık günü" mesafesine erişti. Ancak tarihi dönüm noktasından beş gün önce, 14 Kasım'da uzay aracıyla kurulan iletişimde yeni bir kesinti meydana geldi.

Aracın bilim ve mühendislik verilerini iletmeyi kestiğini tespit eden NASA mühendisleri, yörünge hesaplamaları ve gelen kesintisiz taşıyıcı sinyal sayesinde Voyager 1'in bu rekor mesafeye ulaştığını doğrulasa da 49 yaşındaki aracın geleceğine dair endişeler yeniden arttı.

İki günlük tam kesintinin ardından veri akışı durdu

Taşıyıcı sinyalin alınmaya devam etmesi, uzay aracının yön bulma bilgisayarının anteni doğru şekilde Dünya'ya dönük tuttuğunu ve verici donanımının çalıştığını gösteriyor. Buna karşın veri akışının kesilmesi, bilimsel cihazlardan gelen bilgileri toplayan yerleşik bilgisayarda bir arıza olduğuna işaret ediyor. Üzerindeki 10 bilimsel cihazdan enerji tasarrufu amacıyla yalnızca ikisi aktif tutulan Voyager 1'e gönderilen bir komutun araca ulaşması 24 saat, yanıtın Dünya'ya dönmesi ise bir 24 saat daha sürdüğü için müdahale süreci oldukça yavaş ilerliyor.

Yaşanan son sorun, tam üç yıl önce yine 14 Kasım 2023'te meydana gelen ve uçuş veri alt sistemindeki (FDS) bir çipin bozulmasından kaynaklanan arızayla büyük benzerlik taşıyor. O dönemde bozuk çipi devre dışı bırakıp yazılım kodunu diğer çiplere bölerek sorunu çözen mühendisler, mevcut kesintinin de aynı bilgisayardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırıyor. Ekim ayı sonunda iki gün boyunca Dünya'ya hiçbir sinyal göndermeyen ve sonrasında kendiliğinden düzelen Voyager 1'in yaşadığı bu son kesintilerin birbiriyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Yıldızlararası uzaydaki yarım asırlık yolculuk

Başlangıçta ikizi Voyager 2 ile birlikte Jüpiter ve Satürn'ü incelemek üzere yalnızca beş yıllık bir görev için tasarlanan Voyager 1, Güneş'in manyetik alanının oluşturduğu koruyucu küre olan heliosferi 2012 yılında terk ederek yıldızlararası uzaya çıkmıştı. Görev kontrol ekibinin geliştirdiği yaratıcı çözümlerle on yıllardır ömrü uzatılan uzay aracının daha ne kadar süre görev yapabileceğini öngörmek ise giderek zorlaşıyor.