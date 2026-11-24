Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri gereğince yayımlanan 2026/398 sayılı kararla, 41 ilin valisi değişti, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine çekildi, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı bünyesindeki bazı genel müdürlük ve daire başkanlıklarına atamalar gerçekleştirildi.

2026/399 sayılı kararla ise Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı görevden alınarak, yerine Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz atandı.

14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı

Karara göre, Kars Valisi Ziya Polat, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Şırnak Valisi Birol Ekici, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Amasya Valisi Önder Bakan, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Giresun Valisi Mustafa Koç ve Muğla Valisi İdris Akbıyık İçişleri Bakanlığı emrine alındı.

Valiliklere yapılan atamalar

Yayımlanan kararla 41 ilin valiliğine yapılan atamalar şöyle sıralandı:

Şanlıurfa Valiliğine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek,

Kayseri Valiliğine Tekirdağ Valisi Recep Soytürk,

Tekirdağ Valiliğine Hatay Valisi Mustafa Masatlı,

Hatay Valiliğine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Ali Hamza Pehlivan,

Balıkesir Valiliğine Gaziantep Valisi Kemal Çeber,

Gaziantep Valiliğine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun,

Mardin Valiliğine İzmir Valisi Süleyman Elban,

İzmir Valiliğine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu,

Kars Valiliğine Tokat Valisi Abdullah Köklü,

Tokat Valiliğine İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer,

Sakarya Valiliğine Batman Valisi Ekrem Canalp,

Batman Valiliğine Edirne Valisi Yunus Sezer,

Edirne Valiliğine Bitlis Valisi Ahmet Karakaya,

Bitlis Valiliğine İçişleri Bakanlığı Eski Hukuk Müşaviri Ahmet Dilsiz,

Sivas Valiliğine Karabük Valisi Oktay Çağatay,

Iğdır Valiliğine İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Özkan,

Kütahya Valiliğine Muş Valisi Avni Çakır,

Muş Valiliğine Kastamonu Valisi Meftun Dallı,

Kastamonu Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Kadir Çakır,

Bolu Valiliğine Mülkiye Başmüfettişi Osman Ahsen,

Malatya Valiliğine Isparta Valisi Abdullah Erin,

Isparta Valiliğine Bartın Valisi Nurtaç Arslan,

Bartın Valiliğine Çorum Valisi Ali Çalgan,

Çorum Valiliğine Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Mut,

Kırklareli Valiliğine Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan,

Yozgat Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Ali Arslantaş,

Şırnak Valiliğine Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek,

Kırşehir Valiliğine Artvin Valisi Turan Ergün,

Artvin Valiliğine İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Yavuz Selim Akkoç,

Elazığ Valiliğine Bayburt Valisi Mustafa Eldivan,

Bayburt Valiliğine Mülkiye Başmüfettişi Yusuf Güni,

Kahramanmaraş Valiliğine Kütahya Valisi Musa Işın,

Çanakkale Valiliğine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu,

Zonguldak Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Yılmaz Doruk,

Burdur Valiliğine İstanbul-Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız,

Amasya Valiliğine İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş,

Karabük Valiliğine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal,

Giresun Valiliğine Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak,

Muğla Valiliğine Malatya Valisi Seddar Yavuz,

Ağrı Valiliğine Kilis Valisi Ömer Kalaylı,

Kilis Valiliğine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yusuf Alperen Ayar.

AFAD, Polis Akademisi ve Bakanlık merkez teşkilatına atamalar

Aynı kararlarla merkez teşkilatı ve bağlı kuruluşlarda yapılan diğer atamalar ise şöyle:

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt,

112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Tarık Bahadır,

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına Mülkiye Başmüfettişi Ali Baştürk,

İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına Mülkiye Başmüfettişi Bülent Ay,

Polis Akademisi Başkanlığına (Prof. Dr. Murat Balcı'nın görevden alınmasıyla boşalan göreve) Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz atandı.