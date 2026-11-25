İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda; "uyuşturucu madde ticareti yapma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ve "fuhuş" suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 24 şüpheli hakkında gözaltına alınmalarına ve ikametlerinde arama-el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.

Operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin çok yönlü devam ettiği bildirildi.