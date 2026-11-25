Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Şiddetin hiçbir türüyle bir arada yaşamayı kabul edemeyiz. Zira şiddet, bilhassa kadına yönelik şiddet, bir canın incindiği yerden bütün insanlığı yaralar. Kadına kalkan her el, bütün bir toplumu derinden sarsar. İşte bu nedenle insan onurunu korumak, kadınıyla erkeğiyle hepimizin ortak meselesidir. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün, devletimizin kararlılığı etrafında toplumsal dayanışmamızı güçlendirmesini diliyorum."