Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, hava sıcaklıkları yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak yeniden artacak.

Yarın yurt genelinde yağış beklenmezken, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus etkili olacak. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara'da 8, İstanbul'da 12, İzmir'de 18, Antalya'da 22, Adana'da 20, Samsun'da 15, Trabzon'da 14, Erzurum'da 0 ve Diyarbakır'da 12 derece olması öngörülüyor.

Cuma günü de yurt genelinde yağış beklenmiyor. Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı günde sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak artışını sürdüreceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların cuma günü Ankara'da 11, İstanbul'da 16, İzmir'de 20, Antalya'da 22, Adana'da 22, Samsun'da 18, Trabzon'da 17, Erzurum'da 6 ve Diyarbakır'da 13 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

Hafta sonu batıdan başlayarak yağış geliyor

Cumartesi günü Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yağmur ve sağanak beklenirken, diğer bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü ise yağışlı sistemin etki alanını genişleterek Ankara ve çevresi ile Orta Karadeniz'in bir bölümü dışında yurdun büyük kısmında etkili olacağı öngörülüyor. Yağışların Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğu ve yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Ankara'da 13, İstanbul'da 13, İzmir'de 20, Antalya'da 19, Adana'da 16, Samsun'da 14, Trabzon'da 16, Erzurum'da 7 ve Diyarbakır'da 9 derece olarak öngörülüyor.