Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde operasyonlar düzenlendi.

MİT Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucu 60 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 280 şüpheli yakalandı.

Açıklamada, yakalanan şüphelilerin silahlı eylemler, kurşunlama ve kundaklama faaliyetlerine karışarak halk üzerinde korku ve panik yarattıkları, yasa dışı silah temini ve ticaretiyle yapılanmalarını güçlendirmeye çalıştıkları belirtildi.

Şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden yeni eleman kazanmaya çalıştıkları ve baskı oluşturmaya yönelik paylaşımlarla örgüt propagandası yaptıkları aktarılan açıklamada, zanlıların iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları ve suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istediklerinin tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verilerek, operasyonda görev alan polisler, başkanlıklar, daire başkanlığı, MİT Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve emeği geçenler tebrik edildi.