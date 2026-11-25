Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada, HSK Genel Kurulu toplantısı sonucunda Yargıtay üyeliklerine seçilen isimleri paylaştı.

Buna göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Murat Öztürkten, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Leyla Taşkoparan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Mehmet Tuncer Yargıtay üyeliklerine seçildi.

Yeni üyelere başarılar dileyen Gürlek, açıklamasında, "Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay üyelerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Seçimlerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.