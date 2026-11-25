“Türkiye bizi tehdit ediyor” algısı yarattı… Soykırımcı İsrail’den aldığı silahlar için milyarlarca avro harcadı. Yunanistan ekonomik krize rağmen silahlanmaya çabalarken, ordusunda kitlesel kaçış alarmı verildiği ortaya çıktı. Satın alınan silah sistemlerini kullanacak deneyimli personelin de ordudan ayrıldığı belirlendi.

Yunanistan merkezli Militaire haber sitesinde, emekli Yunan general Tomas Haciatanasyu tarafından kaleme alınan analize göre, 2026’nın başından bu yana Yunan Kara Kuvvetleri’nden 750 kişi ayrıldı. Deniz Kuvvetleri’nde yalnızca dokuz ayda 254 istifa yaşandı. Hava Kuvvetleri’nde ise aralarında Rafale savaş uçaklarının Fransa’da eğitim almış elektronik sistem uzmanlarının da bulunduğu teknik personelin ordudan ayrıldığı belirtildi.

Emekli Yunan general, bir yandan ordudan kitlesel kaçış yaşanırken, diğer yandan ise silahlanmaya milyarlarca avro harcanmaya devam edildiğine dikkat çekti.