Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma, Havacılık ve Lojistik Fuarı kapsamında temaslarda bulunduğu Irak'ın başkenti Bağdat'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Buradaki temaslarında öncelikli gündemin Kalkınma Yolu projesi olduğunu söyleyen Uraloğlu, daha önce imzalanan mutabakat zaptının anlaşmaya dönüştürülmesi aşamasına gelindiğini ifade etti.

Fuar vesilesiyle Bağdat’ta bulunduklarını aktaran Uraloğlu, gün içinde başbakan ve bakanla, akşam ise başbakan yardımcısıyla görüşmeler yapacaklarını kaydetti.

Uraloğlu, heyetlerin günlerdir Bağdat’ta yürüttüğü çalışmalarda her konuda mutabakata varıldığını ve metin haline getirilen sürecin kısa sürede anlaşmaya evrilmesini beklediklerini dile getirdi.

“Doğru yönetilmesi halinde Irak’ta 'taş koyma' (temel atma) merasiminin yapılabileceği, yılın bitimine bir ay kalmasına rağmen önemli mesafe alındı” diyen Uraloğlu, Kalkınma Yolu’nun Türkiye için 70 binin üzerinde istihdam sağlaması ve 10 yıllık periyotta yaklaşık 60-61,5 milyar dolarlık ekonomik girdi oluşturmasının öngörüldüğünü söyledi.

"Hicaz Demiryolu erken tamamlansaydı Hürmüz Boğazı dünya gündeminde bu kadar yoğun yer tutmayabilirdi"

Uraloğlu, “Uluslararası taşıma koridorlarının yalnızca transit geçiş olarak görülmemesi gerekiyor. Güzergah boyunca organize sanayi bölgeleri, lojistik merkezler ve limanların kurulması üretim ve ihracata katkı sunacak” diye konuştu.

Hicaz Demiryolu’ndaki son duruma ve koridorlar arasındaki rekabet iddialarına da değinen Uraloğlu, “Bu hatlar, birbirine rakip değil, aksine birbirini destekliyor” dedi.

Taşınması gereken yükün oldukça fazla olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Hem Kalkınma Yolu hem de modernize edilmiş Hicaz Demiryolu erken tamamlansaydı Hürmüz Boğazı dünya gündeminde bu kadar yoğun yer tutmayabilirdi" değerlendirmesinde bulundu.