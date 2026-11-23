STM'den yapılan açıklamaya göre, taktik İHA sistemleri alanındaki tecrübesini FPV (Birinci Şahıs Görüşü) teknolojilerine taşıyan şirket, daha önce KARGUFPV adıyla tanıtılan ve ismi "STM ALKAN FPV" olarak güncellenen sistemin ilk teslimatlarını gerçekleştirdi. Kabul faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından muhtelif sayıda STM ALKAN FPV, güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, bugüne kadar geliştirdikleri KARGU, BOYGA, TOGAN ve ALPAGU gibi milli sistemleri güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdıklarını ve 4 farklı kıtada 15'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Fiber optik kablo ile elektronik harbe karşı dayanıklılık

Asimetrik harp ortamlarındaki dinamik tehditlere karşı geliştirilen STM ALKAN FPV, operatör kontrollü gerçek zamanlı görüş sistemiyle görev yapıyor. Görüntü işleme destekli otonom terminal dalış kabiliyeti sayesinde operatör tarafından işaretlenen sabit ve hareketli hedeflere hassas vuruş yapabilen sistem; yüksek manevra kabiliyeti, gece-gündüz operasyon yetkinliği ve düşük radar kesit alanıyla dikkati çekiyor.

RF haberleşmenin yanı sıra fiber optik kablo üzerinden de kontrol edilebilen ALKAN FPV, bu özelliği sayesinde elektromanyetik karıştırmalardan etkilenmeden, GPS veya RF sinyallerine bağımlı kalmadan güvenli uçuş ve hedefleme gerçekleştirebiliyor.

KARGU ile ortak mühimmat ve tapa sistemi

Anti-personel veya zırh delici harp başlığıyla donatılabilen ALKAN FPV, Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA sistemi KARGU ile aynı mühimmat ve tapa sistemini kullanıyor. MIL-STD-331 standartlarına uygun askeri güvenlikli tapalarla donatılan harp başlıkları, herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmadan hem KARGU'da hem de ALKAN FPV'de değerlendirilebiliyor. Sistemdeki yaklaşma tapa algılayıcısı da ayarlanabilir mesafede otomatik patlama imkanı sunuyor.

ALKAN FPV, 10 kilometre görev menziline ve saatte 140 kilometre azami hıza ulaşabiliyor. 500 metre görev irtifası ile deniz seviyesinden 5 bin 500 metre azami irtifaya sahip sistem, kamikaze konfigürasyonunda 20 dakikanın üzerinde, mühimmat ve tapa bulunmayan gözlem konfigürasyonunda ise 44 dakikaya kadar havada kalabiliyor.

STM’nin modern muharebe sahasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği millî kamikaze FPV STM ALKAN FPV, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak Türk güvenlik güçlerinin envanterine girdi.

Türk savunma sanayiinde önemli başarılara imza atan STM, insansız sistemler alanında geliştirdiği millî teknolojileri güvenlik güçlerinin kullanımına sunmaya devam ediyor. Taktik İHA sistemleri alanındaki tecrübesini FPV teknolojilerine taşıyan STM, ALKAN FPV’nin ilk teslimatlarını gerçekleştirdi. Muhtelif sayıda STM ALKAN FPV, gerçekleştirilen kabul faaliyetlerinin ardından Türk güvenlik güçlerine teslim edildi.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM’nin otonom sistemler alanındaki öncü konumuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Bugüne kadar geliştirdiğimiz KARGU, BOYGA, TOGAN ve ALPAGU gibi millî sistemleri güvenlik güçlerimizin envanterine kazandırdık, 4 farklı kıtada 15’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Sahadan edindiğimiz tecrübeyi ve otonomi alanındaki mühendislik birikimimizi FPV teknolojilerine taşıdık. Bu alandaki ilk ürünümüz “STM ALKAN FPV”yi kabul testlerinin ardından güvenlik güçlerimizin envanterine kazandırdık. Ürünümüzü standart FPV sistemlerinden ayıran en önemli unsurlardan biri, askerî standartlarda geliştirdiğimiz ileri seviye güvenlikli tapa sistemi. Bu sayede sistemin taşınmasından görev icrasına kadar emniyetli kullanım sağlıyoruz. Bunun yanında STM’nin otonomi ve görüntü işleme kabiliyetlerini ALKAN FPV’ye entegre ederek, operatörün hedefi işaretlemesinin ardından otonom terminal dalış ve hassas vuruş gerçekleştirebilen bir yapı ortaya koyduk. Böylece operatöre bağımlılığı azaltırken vuruş hassasiyetini ve görev etkinliğini artırıyoruz. Önümüzdeki dönemde FPV’mizin yeni teslimatlarını gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Güvenlik güçlerimizi yenilikçi ve millî sistemlerle güçlendirmeye, sahadaki ihtiyaçlara ileri teknoloji çözümler sunmaya devam edeceğiz.”

Sabit ve Hareketli Hedeflere Hassas Vuruş

Daha önce KARGUFPV adıyla tanıtılan ürünün ismi, STM ALKAN FPV olarak güncellendi. Asimetrik harp ortamlarındaki dinamik tehditlere karşı etkili bir çözüm sunan STM ALKAN FPV, operatör kontrollü gerçek zamanlı görüş sistemi ile görev yapıyor. Anti-personel veya zırh delici harp başlığı ile donatılabilen ALKAN FPV; yüksek manevra kabiliyeti, gece-gündüz operasyon yetkinliği ve düşük radar kesit alanı sayesinde sabit ve hareketli hedeflere karşı hassas vuruş imkânı sağlıyor. MIL-STD-331 standartlarına uygun ileri seviye askerî güvenlikli tapası görev ve taşıma sırasında yüksek emniyet sağlarken, yaklaşma tapa algılayıcısı ayarlanabilir mesafede otomatik patlama imkânı sunuyor. Görüntü işleme destekli otonom terminal dalış kabiliyeti ise operatör tarafından işaretlenen hedefe hassas vuruş yapılmasını sağlıyor.

10 kilometre görev menziline ve saatte 140 kilometre azami hıza ulaşabiliyor. 500 metre görev irtifasına ve deniz seviyesinden 5 bin 500 metre azami irtifaya sahip sistem, kamikaze konfigürasyonunda 20 dakikanın üzerinde, mühimmat ve tapa bulunmayan gözlem konfigürasyonunda ise 44 dakikaya kadar havada kalabiliyor.

Fiber Optik Kablo ile Elektronik Harbe Karşı Dayanıklılık

STM ALKAN FPV, RF haberleşmenin yanı sıra fiber optik kablo üzerinden de kontrol edilebiliyor. Fiber optik haberleşme kabiliyeti sayesinde elektromanyetik karıştırmalardan etkilenmeden görevini sürdürebilen sistem, GPS veya RF sinyallerine bağımlı olmadan güvenli uçuş ve hedefleme gerçekleştirebiliyor.

KARGU ve ALKANFPV’de Ortak Mühimmat ve Tapa Sistemi

ALKAN FPV, STM’nin taktik İHA ailesinin sahada kendini kanıtlamış üyesi, Türkiye’nin ilk milli vurucu İHA sistemi KARGU ile aynı mühimmat ve tapa sistemini kullanıyor. STM tasarımı askerî standarttaki tapalarla donatılan anti-personel ve zırh delici harp başlıkları, herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmadan hem KARGU hem de ALKAN FPV’de kullanılabiliyor. Bu ortak yapı, envanterde bulunan KARGU mühimmatlarının FPV kullanım konseptinde de değerlendirilmesine imkân sağlıyor.

FPV Drone Nedir?

Özellikle Ukrayna-Rusya savaşı ile gündeme gelen FPV (First Person View-Birinci Şahıs Görüşü) dronlar, operatörün bir gözlük veya ekran aracılığıyla dronun kamerasından gerçek zamanlı görüntü alarak uçurduğu ve hedefe doğrudan yönlendirilerek hassas vuruş yapabilen, düşük maliyetli ve etkili bir saldırı aracı olarak ön plana çıkıyor.