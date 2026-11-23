Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Kasım'da Çayyolu'ndan Kızılay istikametine seyreden bir otomobilin tehlikeli şekilde şerit değiştirdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Sivil trafik ekiplerinin çalışmaları sonucu sürücünün C.Ş. olduğu belirlendi.

Yapılan sorgulamada, C.Ş.'nin sürücü belgesinin daha önce ikinci kez alkollü araç kullanması nedeniyle geri alındığı tespit edildi.

Sürücüye, belgesi geri alındığı halde araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten, araç sahibine de ilgili kanun maddesi kapsamında toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı.