Kuruçeşme Fatih Mahallesi Barış Caddesi’nde seyir halindeki kamyon, yol kenarına park edilmiş panelvan, otomobil ve servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ile servis aracı sürüklenerek önlerinde bulunan 2 araca daha çarptı.

Kazada, olay sırasında bölgede bulunan 2 yaya yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada hem kamyonda hem de diğer 5 araçta maddi hasar oluştu.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kamyonun park halindeki araçlara çarptığı, otomobil ile servis aracını sürükleyerek ilerlediği, bir kişinin araçların arasında kaldığı, bir kadının ise beklerken yaralandığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.