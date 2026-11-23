Şirketten yapılan açıklamanın ardından, Nvidia hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 25'ten fazla artış gösterdi.

Trump: Doğru karar

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, "NVIDIA Yönetim Kurulu, Jensen Huang'ı CEO pozisyonuna geri getirme konusunda doğru ve yerinde bir karar almıştır." açıklamasını yaptı.

Ne olmuştu?

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.

Uluslararası basında yer alan haberlerde Huang'ın şirkette kendisine bağlı bir yöneticiyle de evlilik dışı ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

Şirket 12 Kasım'da Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını duyurmuştu.