Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin güncel veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 4 Filistinlinin cenazesi ile 7 yaralının getirildiği belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1679'a, yaralananların sayısının 6 bin 100'e yükseldiği paylaşılan açıklamada, ateşkes sürecinde enkaz altından 851 kişinin cenazesinin çıkarıldığı vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana toplam can kaybının 74 bin 746'ya, yaralı sayısının ise 176 bin 234'e ulaştığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.