Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"2027 bütçemizi halkımızın tamamının ihtiyacını gözeterek hazırladık"

Türk sanayisini güçlendirmeye yönelik projelerimizi değerlendirdik. Hükümet olarak refahımızı büyütmekte kararlıyız. İstikrarlı büyüme stratejimizi kararlılıkla uyguluyoruz. 2027 bütçemizi çiftçisi, işçisi, çalışanı ve emeklisiyle halkımızın tamamının ihtiyacını gözeterek hazırladık. Üzülerek görüyoruz ki bazı muhalefet aktörleri hiçbir şey yapmıyor, politika üretemiyor. Türkiye ekonomisinin son yıllarda elde ettiği kazanımların altında istikrar ve güven unsurları yatmaktadır. İster dezenformasyon yayarak olsun, ister millete karamsarlık aşılayarak olsun öncelikle hedefleri ekonomimiz, refahımız ve büyümemizdir. Bu ülkenin IMF'nin kapısını çalmak zorunda olduğu günleri hepimiz gayet iyi hatırlıyoruz. 24 yıldır ekonomimizi çok şükür bu durumlara düşürmedik. Nice teşebbüsü püskürttük, hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye'yi hak ettiği seviyelere getirdik. Ülkemizin yüzünü ağartan başarılara imza attık.

"2027 bütçesi, halkımızın ihtiyaçlarına göre hazırlandı" Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi büyütmekte; aşımızı, ekmeğimizi, huzurumuzu, refahımızı büyütmekte kararlıyız. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat temelinde istikrarlı büyüme stratejimizi kararlılıkla uyguluyoruz. https://t.co/wJo69xyHcM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 23, 2026

KIZILELMA TSK envanterine girdi

Savunma sanayii alanında tarihi bir gün yaşadık. Bayraktar KIZILELMA'yı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne vererek dünyada insansız hava uçaklarını envanterine katan ilk ülke olmayı başardık. Milletimize bu gururu yaşatan herkesi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Bunlar sadece birer başlangıçtır, inşallah çok daha gelişmişini, güçlüsünü de yapacağız. Savunma sanayiinde daha fazlasını başarmak zorundayız. Türkiye'nin en büyük şansı bu vizyonsuzların muhalefette, bizim ise iktidarda olmamızdır. Ülkemizin güvencelerinden birisi Cumhur İttifakı'nın birlikte hareket etmesidir. Hedefimiz savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye'dir.

"COP31 ülkemiz nezdinde düzenlenen en büyük toplantıydı, dünyada da yankısı büyük oldu"

COP31 ülkemiz nezdinde düzenlenen en büyük toplantıydı. Gerek uygulama derinliği ve organizasyon kapasitesiyle tüm misafirlerin takdirini topladı. 46 karar oy birliğiyle kabul edildi. 1 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlandı. Toplam 102 lider, 300'ü aşkın bakanın katılımıyla düzenlenen zirvenin dünyada yankısı büyük oldu. Zirveyi 3 bin 645 medya mensubu takip etti. Ekonomimiz açısından da en verimli şekilde değerlendirmeye çalıştık. Çin ile 15 milyar dolarlık mutabakat zaptı imzalandı, kalkınma bankalarıyla 5,1 milyar dolarlık finansman anlaşmaları yapıldı.

"Türk siyasetine damga vuran 467 oy ruhunun korunmasına önem veriyoruz"

Terörsüz Türkiye sürecimizi ilmek ilmek dokuyarak büyük bir sabırla ilerletiyoruz. Son derece titiz davranıyoruz. Müspet neticelerini de görüyoruz. Suriye'de 8 Aralık devrimi ile birlikte yeni bir dönem başladı, 28 Şubat'tan sonra İran ve Irak'ta İsrail patentli çabalar boşa çıktı. Son 2 senedir terör saldırısı sebebiyle tek bir vatan evladı hayatını kaybetmedi. Güvenlik arttıkça güvenliğe ayrılan kaynaklar azalmaktadır. Son 40 yılda 2,3 trilyon dolarlık bir ülke için bu büyük bir kazanımdır. Sadece ekonomi için değil anaların babaların gülmesi için bizşm bu sorundan kalıcı olarak kurtulmamız gerekiyor. Ülkemizin kaybetmeye tahammülü kalmadı.

“Hiçbir vatandaşımın kaybetmeye artık tahammülü kalmadı” Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Terörsüz Türkiye) Bölgede güvenlik iklimi kök saldıkça, yatırımın, üretimin, istihdamın ve turizmin önündeki engeller de tek tek ortadan kalkıyor. https://t.co/5IsKI0PCIT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 23, 2026

Hangi kökenden olursa olsun bu millet artık kaybetmek istemiyor. Onun için bu sürecin başarısı bütün gövdemizi taşın altına koymuş durumdayız. Terör sorunu ortadan kalktığında Türkiye'nin bütün kronik sorunlar ortadan kalkmış olmayacak. Milli daynışma ve toplumsal meselemiz var ve olacak. Silah ve şiddet devreden çıktıkça birçok meselemizin çözümü daha da kolaylaşacak. Sıkılı yumruklarla demokratik siyaset yapılmaz, köprüleri atmak olmaz, ergen heveslerle hareket edip mızıkçılık yapmak olmaz. Bu işin aslı müzakeredir. Kim katkı vermek isterse, çözüm önerisi getirirse biz memnuniyetle karşılarız. Böyle bir meselenin siyasi şantaj haline getirilmesine izin vermeyiz. Türk siyasetine damga vuran 467 oy ruhunun korunmasına önem veriyoruz. Süreç nasıl başladıysa ve geldiyse menziline öyle devam etmesini arzu ediyoruz. Hakurk'ta 14 mağaranın daha boşalması sağlandı.

Fon meselesi

İlgili kurumlarımız yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz de bu adımları yakından takip ediyoruz ve bu meselenin bir an önce çözülmesini istiyoruz.