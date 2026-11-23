Uskumruköy Mahallesi'nde dün akşam dişi aslan görüldüğüne ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığına gelen ihbar üzerine başlatılan çalışmalar bugün daha da yoğunlaştırıldı. Ekipler, Uskumruköy Mahalle Muhtarlığını kriz masası olarak belirleyerek çalışmalarını buradan koordine ediyor.

Çalışmalarda dişi olduğu değerlendirilen aslanın canlı ele geçirilmesi için jandarma ve ilçe zabıta ekipleri seferber oldu.

Aslanın bulunduğu değerlendirilen ormanlık alan ile yanında bulunan villaların çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bu bölgeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor.

Öte yandan arama çalışmaları dronla da görüntülendi.

5 ayrı noktada dronlarla aramalar yapılıyor

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, bölgede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün akşam arama çalışmalarının yoğunlaştığı 50 dönümlük ormanlık alanda termal dronlarla yapılan taramada herhangi bir ısı tespit edilemediğini söyledi.

Bu nedenle ekiplerin çalışma alanını değiştirmiş olabileceğini ifade eden Aksu, şu anda Bahçeköy, Zekeriyaköy ve Demirciköy hattında 5 ayrı noktada dronlarla arama yapıldığını bildirdi.

Aslanın görüldüğü son noktanın doğrudan orman koridoruna bağlanmadığını, hayvanın ilerleyebilmesi için villa bölgelerinden geçmesi gerektiğini belirten Aksu, gece saatlerinde hangi güzergahı kullandığının bilinmediğini kaydetti.

Vatandaşlardan gelecek ihbarların arama çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Aksu, "İhbarlar bizim için çok kıymetli. En çok ümit ettiğim, buradan az önce bir 'vahşi hayvan geçti' tarzında bir ihbar almış olsaydık ona yoğunlaşacaktık. O imkanımız da olmadı" dedi.

Belgrad Ormanı'nın yaklaşık 54 kilometrekarelik geniş bir alanı kapsadığına dikkati çeken Aksu, aslanın aç kaldığında 35-40 kilometre yol kat edebileceğini aktararak arama çalışmalarının kolay olmadığını dile getirdi.

Aksu, AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Sarıyer Belediyesi ve jandarma ekiplerinin arama faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

İstanbul'da 'aslan görüldü' ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Sarıyer'de güvenlik kameralarına yansıyan ve aslan olduğu değerlendirilen hayvanın yeri ormanlık alanda tespit edildi. Milli Parklar ekipleri, hayvanı yakalama çalışmalarını sürdürüyor. https://t.co/PHw440j8UI https://t.co/6NnZPuPZQT — TRT HABER (@trthaber) November 22, 2026

Aslanın sahibine ilişkin kesin bilgi yok

Aslanın kime ait olduğuna ilişkin henüz bir tespit bulunmadığını söyleyen Aksu, kamuoyuna yansıyan görüntülerde hayvanın tavukların yanından geçmesine rağmen onlara zarar vermediğinin görüldüğünü aktararak şöyle konuştu:

"Bu anlamda herkesin kafasında şu şüpheyi oluşturuyor, bu sanki birisi tarafından büyütülmüş bir aslan diye düşünülüyor. Ama bu kesin bilgi değil, böyle demek doğru değil. Sonuçta bu bir aslan ve tabii ki ne olursa olsun tehlikeli. Eğer yetiştirilmişse bir sahibi varsa onun kendisi çıkıp 'benim bunun sahibi' demedikten sonra bizim onu bilme şansımız yok ya da bir ihbar olacak ki bileceğiz. Onu şu anda bilemiyoruz. Biz sadece kendi işimizi yapıyoruz, bu gördüğümüz hayvanı bulmaya çalışıyoruz."

Genişletilen arama çalışmaları kapsamında Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'nın araç ve yaya giriş çıkışlarına izin verilmiyor. Bölgeye gelen araçlar ve yayalar, güvenlik görevlilerince geri çevriliyor.

Olay

Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde dün akşam dişi aslan görüldüğü ihbarı üzerine jandarma ve ilgili birimlerce arama çalışması başlatılmıştı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvan tespit edilmiş, bölgede güvenlik önlemleri alınarak vatandaşlar uyarılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da olaya ilişkin soruşturma başlatılmış, hayvanın sahibinin kim olduğu ve nereden kaçtığının belirlenmesi için çalışma başlatılmışt