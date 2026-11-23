TGS Basın Müşavirliği, şirketin hizmet verdiği on havalimanında operasyonel mükemmeliyet anlayışı, güçlü insan kaynağı ve dünya standartlarındaki hizmet kalitesiyle yeni başarılara imza atmaya devam ettiğini hatırlattı.

Şirket, yılın ocak-ekim aylarını kapsayan dönemde 116 milyon 636 bin yolcuya hizmet verdi. Geçen senenin aynı döneminde kaydedilen 112 milyonluk performansını geride bırakarak yolcu sayısını da yaklaşık yüzde 4 oranında artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TGS Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Zeki Akyurt, elde edilen sonuçların, şirketin operasyonel gücünün yanında çalışanlarının da katkısını ortaya koyduğunu belirtti.

Yer hizmetlerinin, havacılık sektörünün sürdürülebilir büyümesini destekleyen en önemli operasyonel unsurlardan biri olduğunu vurgulayan Akyurt, şunları söyledi:

"TGS olarak yeni bir rekora daha imza atmanın heyecanını ve gururunu paylaşıyorum. Bu başarı, emniyet, kalite ve operasyonel verimlilik odaklı çalışma anlayışımızın, güçlü ekip ruhumuzun ve iş ortaklarımızla kurduğumuz sürdürülebilir işbirliğinin önemli bir göstergesidir. Başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ediyorum. Aynı inanç, özveri ve kararlılıkla daha nice başarılara birlikte ulaşacağımıza yürekten inanıyorum."