Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 20 Kasım'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 101 şüphelinin ardından firari 4 zanlı daha yakalandı.

İşlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 93'ü tutuklama, 12'si adli kontrol talebiyle hakimliğe çıkarıldı.

Hakimlik, 12'si adli süreçteki çocuk 90 zanlının tutuklanmasına, 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Mal varlıklarına el konuldu

Örgüt mensupları ve onlarla bağlantılı şüphelilerin suç faaliyetlerinden elde ettikleri değerlendirilen mal varlığının tespit edilmesi amacıyla da ayrı soruşturma yürütüldü.

Bu kapsamda 6 gayrimenkul ve 24 araca sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu.

Bakan Gürlek duyurmuştu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda "Bayğaralar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada 138 şüphelinin tespit edildiğini, Adana merkezli 13 ilde 135 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 101 zanlının yakalandığını, 23'ü yurt dışında oldukları belirlenen 37 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.

Operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, 2 AK-47 uzun namlulu tüfek, 2 otomatik silah, 17 şarjör ve 421 fişek ele geçirilmişti.