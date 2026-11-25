Ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail, bölgeyi bir kez daha İHA'larla hedef aldı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde insanların toplandığı bir noktayı İHA ile vurdu. Saldırıda 1 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun bu sabah Gazze kentinin kuzeyindeki Tevvam bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir çadıra düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını ​​​​​​​ kaybetmiş, birçok kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda bir konutun İsrail tarafından hedef alınması sonucu aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden 47 yaşındaki Muhammed Macid Ebu Avf'ın, Gazze'nin kuzeyindeki İç Güvenlik Teşkilatı Müdürü olduğu belirtilmiş, Ebu Avf'ın 41 yaşındaki eşi Nura İzzet Ebu Avf ile 15 yaşındaki kızı Yüsra ve 13 yaşındaki kızı Cene'nin de saldırıda yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

İsrail ordusu ise saldırıda Hamas mensubu bir kişiyi hedef aldığını ve bu kişinin İç Güvenlik Teşkilatı'nda görev yaptığını açıklamıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1679 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 100 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bin 746'ya, yaralı sayısı 176 bin 234'e ulaştı.