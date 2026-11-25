Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuştu.

Göktaş, bir milletin büyüklüğünün insana verdiği değerde, bir medeniyetin gücünün nesilden nesile aktardığı erdemlerde, bir toplumun geleceğinin ise şiddete karşı çizdiği kesin sınırda olduğunu söyledi.

Bakan Göktaş, kadına yönelik şiddetin coğrafyaları, kültürleri, ekonomik ve sosyal farklılıkları aşan küresel bir insanlık meselesi olduğunu ifade etti.

"Şiddetin hiçbir bahanesi, hiçbir mazereti, hiçbir haklı gerekçesi olmaz"

Şiddetin, bir kadına fiziksel zarar vermekten çok daha öte bir anlam taşıdığını, kadınların hayallerini, umutlarını, özgürlüğünü ve geleceğini elinden alma teşebbüsü olduğunu aktaran Göktaş, "Üstelik şiddetin yol açtığı tahribat, kadının kendi hayatıyla sınırlı kalmaz. Çocukların dünyasında, ailelerin hayatında ve toplumun hafızasında derin izler bırakır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu nedenle kadına yönelik şiddetle mücadeleyi bir insan hakları mücadelesi olarak gördüklerini ifade eden Göktaş, "Bu mücadelenin özünde ise insanı yaratılmışların en şereflisi kabul eden, merhameti, adaleti ve insana hürmeti esas alan medeniyet anlayışımız vardır. Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz de işte bu değerlerden beslenmektedir. Bu sebeple her zaman vurguluyoruz: Şiddetin hiçbir bahanesi, hiçbir mazereti, hiçbir haklı gerekçesi olmaz, olamaz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kadın haklarını güçlendiren tarihi reformlara imza attıklarını anlatan Göktaş, eğitimden istihdama, siyasetten sosyal hayata kadar her alanda fırsat eşitliğinin önündeki engelleri tek tek kaldırdıklarını belirtti.

"Israrlı takip, psikolojik şiddet ve dijital şiddet gibi şiddetin farklı boyutlarına odaklanıyoruz"

Kadınların güçlenmesini, ülkenin kalkınma ve refah yolculuğunun ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini dile getiren Göktaş, şiddete sıfır tolerans anlayışını değişmez bir devlet politikası haline getirdiklerini vurguladı.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu politikayı üç temel üzerine inşa ettik: Kanunlar, kurumlar ve kültür. 6284 sayılı Kanunumuz ve ilgili düzenlemelerle hukukun koruyucu gücünü artırdık. Hukuki güvencelerimizi, kadınların hayatına doğrudan ulaşan kurumsal mekanizmalarla destekledik. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimiz, kadın konukevlerimiz ve sosyal hizmet merkezlerimizle ülkemizin dört bir yanında güçlü bir hizmet ağı oluşturduk. KADES, ALO 183 ve elektronik kelepçe uygulamalarımızla teknolojiyi kadınların güvenliği için seferber ettik. Şimdi ise bu birikimi, şiddeti doğuran ve besleyen koşulları ortadan kaldıracak daha güçlü bir önleyici yaklaşımla ileriye taşıyoruz."

Sosyal risk haritalarıyla risklerin erken aşamada tespit edildiğini ve Aile Rehberi sistemiyle alınan tedbirlerin takibini güçlendirdiklerini belirten Göktaş, "Israrlı takip, psikolojik şiddet ve dijital şiddet gibi şiddetin farklı boyutlarına odaklanıyoruz. Şiddet uygulayanlara yönelik müdahale programımızla davranış dönüşümünü sağlamayı ve şiddet döngüsünü kırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlere yönelik farkındalık eğitimleriyle sağlıklı iletişim becerilerini güçlendirdiklerini ve şiddetin erken işaretlerine ilişkin toplumsal bilinci artırdıklarını dile getiren Göktaş, şiddetin nerede, hangi biçimde, hangi araçla ortaya çıkarsa çıksın, karşısında aynı kararlılıkla durduklarını kaydetti.

"Devletimiz bütün imkanlarıyla yanınızdadır"

"Şiddete maruz kalan her bir kadının bilmesini isterim ki yalnız değilsiniz. Devletimiz bütün imkanlarıyla yanınızdadır." diyen Göktaş, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şiddetin her türüyle amasız, fakatsız, tavizsiz mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan ve programın açılışında katılımcılara izletilen kamu spotuna da değinen Göktaş, şöyle konuştu:

"Filmdeki çocuğun sorduğu soru aslında hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soruydu. 'Kadına yönelik şiddetin olmadığı bir toplum nasıl mümkün olur?' Bu soruya vereceğimiz cevap, gelecek nesillere nasıl bir dünya bırakacağımızı da belirleyecek. Elbette kanunlarımızla kadınları koruyacağız, kurumlarımızla kadınların yanında olacağız. Ancak şiddeti hayatımızdan çıkarmak için şiddeti besleyen düşünce ve davranış biçimlerini de değiştirmek zorundayız. Şiddeti sıradanlaştıran sözlerden, baskıyı sevginin bir göstergesi olarak sunan anlayışlardan, öfkeyi şiddetin mazereti haline getiren yaklaşımlardan uzaklaşmalıyız. İşte bu nedenle mücadelemizin merkezine çok temel bir insani değeri yerleştiriyoruz: Saygıyı."

Dünyanın neresinde olursa olsun, bir kadına yönelen şiddetin herkesin vicdanında açılan bir yara olduğunu ifade eden Göktaş, "Bugün o yaranın en derin olduğu yer Gazze'dir. Orada anneler, evlatlarını toprağa verdikleri şehirde, yıkılmış evlerinin enkazı arasında hayata tutunmaya çalışıyor. Bu kış da binlerce kadın, çocuklarını çadırlarda soğuğa ve yokluğa karşı korumanın mücadelesini veriyor. Kadına yönelik şiddeti konuştuğumuz bir günde bu vahşeti görmezden gelmek, savunduğumuz bütün değerleri yok saymak olur." yorumunu yaptı.

Kadın haklarının coğrafyasının olmayacağını belirten Göktaş, "Masum bir hayatın milliyeti olmaz. Yaşam hakkının istisnası hiç olmaz." dedi.

"Şiddetsiz bir gelecek, saygıyla mümkün"

Toplumsal dönüşümün uzun soluklu bir mücadele gerektirdiğini söyleyen Göktaş, "Bugün değiştirdiğimiz her davranış, dönüştürdüğümüz her anlayış, güçlendirdiğimiz her değer, geleceğe yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bizim sorumluluğumuz, çocuklarımıza şiddetin hiçbir biçiminin kabul görmediği, insana saygının esas olduğu bir toplum bırakmaktır." ifadelerini kullandı.

Göktaş, bu sorumluluk bilinciyle, mücadelelerini aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceklerini kaydederek, "Ülkemizin dört bir yanına seslenirken bir kez daha ifade etmek isterim ki korkunun yerini güvenin alması mümkün. Sessizliğin yerini dayanışmanın alması mümkün. Kötülüğün yerini iyiliğin alması mümkün. Şiddetin yerini huzurun alması mümkün. Evet, bütün bunlar mümkün çünkü şiddetsiz bir gelecek, saygıyla mümkün." dedi.