Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik devam eden saldırıları, politikaları ve ihlalleriyle işgal altındaki Filistin topraklarında daha fazla vahşet suçunun işlenmesi riskinin arttığı konusunda uyarıda bulunan Türk, "Batı Şeria ve Gazze'de giderek yaygınlaşan ve sistematik hale gelen ihlallerden son derece endişeliyim." ifadelerini kullandı.

Türk, BM İnsan Hakları Ofisi'nin Gazze'de, İsrail'in eylemlerinin Filistinlilerin bir grup olarak varlığını sürdürmesi için gerçek bir tehdit oluşturma riskine karşı defalarca uyarıda bulunduğunu hatırlatarak, işgal altındaki Batı Şeria'da son aylarda yaşanan olayların, işgal altındaki Filistin topraklarının tamamında bu tür bir riskin varlığına dair korkularını daha da artırdığını belirtti.

"Uyarılarımız dikkate alınmadı ve vahşet suçları tekrar tekrar işlenmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulunan Türk, sivillerin öldürülmeye devam ettiğini, yüz binlerce Filistinlinin zorla yerinden edildiğini ve üst düzey İsrail yetkililerinin bu yerinden edilmenin kalıcı olmasını amaçladıklarını kaydetti.

Türk, "Gazze'de sivil altyapı tahrip ediliyor, Batı Şeria'da ise yasa dışı yerleşimler artıyor. Filistinliler sürekli olarak keyfi olarak gözaltına alınıyor, işkenceye ve kötü muameleye maruz kalıyor ve iki kademeli bir adalet sistemine tabi tutuluyor. Liste uzayıp gidiyor." ifadelerini kullandı.

BM Komiseri Türk, ateşkese rağmen Gazze'de devam eden ölümlerden, Gazze nüfusunun giderek küçülen bir bölgeye hapsedilmesinden ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve kapatmadan dolayı Filistinlilerin gıda, ilaç ile barınma gibi temel hayatta kalma ihtiyaçlarından mahrum kalmasından duyduğu özel endişeyi dile getirdi.

"Gazze'de yaklaşık 2 milyon Filistinli çoğu zaman birden fazla kez zorla yerinden edildi"

"İsrail hükümetinin en üst düzey temsilcileri, Batı Şeria'da ilhak, etnik temizlik ve toplu cezalandırma politikalarını defalarca dile getirdiler. Toplum genelinde nefret kışkırtıcılığı ve savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve hatta soykırım düzeyinde vahşet suçlarının işlenmesine yönelik teşvikler dehşet verici olmuştur." değerlendirmesinde bulunan Türk, 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri ve yerleşimciler tarafından toplam 42 bin 666 Filistinlinin zorla yerinden edildiğini belirtti.

Türk, Gazze'de yaklaşık 2 milyon Filistinlinin çoğu zaman birden fazla kez zorla yerinden edildiğini de anımsatarak, tüm ülkelerin, Filistinlilere karşı daha fazla vahşet suçunun işlenmesini önlemek için şimdi harekete geçme yükümlülüğü olduğunu vurguladı.

Bağımsız soruşturmalar yapılması ve sorumluların hesap vermesi gerektiğine dikkati çeken Türk, bu konudaki uluslararası mahkemelerin çalışmalarının tüm ülkeler tarafından desteklenmesinin​​​​​​​ önemine işaret etti.