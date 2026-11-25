Almanya'daki Münih Teknik Üniversitesi ve İngiltere'deki Oxford Üniversitesi araştırmacıları, deniz seviyesindeki değişimleri daha ayrıntılı ölçebilmek için yeni bir yöntem geliştirdi.

Araştırmacılar, NASA ve ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu tarafından yürütülen Landsat programının 40 yılı aşkın uydu görüntülerini inceledi.

Yöntemde, deniz seviyesini doğrudan ölçmek yerine gelgitlerle birlikte kıyı çizgisinin nasıl değiştiği takip edildi. Sahilin eğimi de hesaba katılarak suyun yükselip alçalması hesaplandı.

Aynı koyda bile büyük farklılıklar görüldü

Araştırma kapsamında Pasifik Okyanusu kıyılarındaki görüntüler analiz edildi. Yeni Zelanda'daki South Taranaki Körfezi'nde, yaklaşık 90 kilometrelik kıyı boyunca gelgit seviyesinin neredeyse 1 metre farklılaştığı tespit edildi.

Christchurch çevresinde de körfezin doğusundaki gelgit seviyelerinin, güneydeki kıyılara göre yaklaşık 40 santimetre daha yüksek olduğu belirlendi.

Sel tahminlerinde yeni dönem

Araştırmacılara göre aynı fırtına sırasında bir kıyı bölgesi güvenli kalırken hemen yakınındaki başka bir bölge sel baskınına uğrayabilir.

Yeni yöntem, özellikle geleneksel su seviyesi ölçüm istasyonlarının yetersiz olduğu bölgelerde daha yerel ve doğru gelgit tahminleri yapılmasına yardımcı olabilir. Böylece kıyı taşkınlarına karşı alınacak önlemlerin ve kıyı koruma çalışmalarının geliştirilmesi hedefleniyor.