Avustralya'nın batısındaki Shark Bay'de yaşayan Hint-Pasifik şişe burunlu yunusları inceleyen araştırmacılar, hayvanların sosyal ilişkileri ile yaşam süreleri arasında bağlantı olduğunu belirledi.

PLOS Biology dergisinde yayımlanan araştırma, yaklaşık 40 yıl boyunca toplanan on binlerce gözleme dayanıyor.

Araştırmacılar, bireysel olarak tanımladıkları yunusların yaşamları boyunca hangi gruplarla vakit geçirdiğini takip etti.

Bulgulara göre, güçlü ve istikrarlı sosyal bağlarını koruyan yunuslar daha uzun yaşama eğilimi gösterdi.

Sosyalleşmenin riskleri var

Araştırmanın başyazarı Kelley Meehan, yunusların yaşlandıkça birlikte vakit geçirecekleri gruplar konusunda daha seçici hale geldiğini belirtti.

Sosyal ilişkiler yunusların bilgi paylaşmasına, eş bulmasına ve güçlü bağlar kurmasına yardımcı oluyor. Ancak kalabalık gruplarda hastalıkların yayılması ve stres gibi riskler de bulunuyor.

Araştırmada erkek yunusların yaşamlarının her döneminde dişilere kıyasla daha büyük gruplar halinde vakit geçirdiği tespit edildi. Dişilerin ise daha çok akrabalarıyla ve benzer beslenme alışkanlıklarına sahip yunuslarla bir araya geldiği görüldü.

Yunusların sosyal yaşamı insanlara benzer

Araştırmaya katılmayan deniz memelileri uzmanı Mike Bossley, yunusların sosyal davranışlarının insanlarla benzerlik taşıdığına dikkat çekti.

Bossley, her bireyin kendine özgü sosyalleşme biçimi olduğunu ve sosyal ilişkilerin zaman içinde değiştiğini belirterek, insanlarla diğer türler arasındaki davranışsal farklılıkların sanılandan daha az olabileceğini ifade etti.