Henüz ilkokul çağındalar ama kimi kanun çalıyor, kimi ud, kimi de lavta... Türk müziği onlar için yalnızca dinledikleri değil, bizzat icra ettikleri, eğlendikleri ve kendilerini ifade ettikleri bir dünyanın parçası.

İstanbul'daki Türk Müziği İlkokulu'nda eğitim gören çocuklar, altı yaşından itibaren müzikle iç içe büyüyor. Sabahları akademik derslerine giren öğrenciler, öğleden sonralarını Türk müziği eğitimine ayırıyor.

Okulun Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş, akademik eğitimle müzik eğitiminin birbirinden ayrılmadığını vurgulayarak eğitim anlayışlarını şu sözlerle anlatıyor:

“Önemsediğimiz bir şey var ki işte hem akademik eğitimin çok iyi olması hem de müzik akademik eğitiminin çok iyi olması. Yani bir kuşun iki kanatla uçması gibi.”

Hangi enstrümanı çalacaklarına çocuklar karar veriyor

Okulun dikkat çeken özelliklerinden biri de çocukların enstrüman seçme süreci. Öğrenciler, ilkokulun ilk yılında herhangi bir enstrümanda icra eğitimine başlamıyor. Bunun yerine bir yıl boyunca farklı Türk müziği enstrümanlarını yakından tanıyor, seslerini dinliyor ve özelliklerini öğreniyor.

“İlkokul 1'e geldiği zaman çocuklarımız bir enstrüman bazında baktığınızda bir akademik hazırlık gibi bir süreç geçiriyorlar. Bir yıl boyunca hiçbir enstrümanla icra etme noktasında iştigal etmiyorlar. Ama onları yoğun bir şekilde tanıdıkları bir yıl geçiriyorlar.”

Bu sürecin sonunda enstrüman seçimini öğretmenler değil, çocukların kendileri yapıyor. Ancak tercih ettikleri enstrümanla ilgili yeterli hazırlığı ve ilgiyi göstermeleri de bekleniyor.

Gümüş, çocukların kendi kararlarını vermesine önem verdiklerini belirtiyor:

“Genelde okuldaki heyetler çocuğun hangi enstrümanı çalacağına karar verir ama bizde öyle değil. Bizde çocuk hangi enstrümanı çalacağına kendisi karar veriyor. ama bunu yaparken de tabi bu enstrümanla alakalı gerçekten çok donanımlı olup olmadığı noktasında bize kendisini ispat etmek zorunda.”

Türk müziği çocuklar için yalnızca bir ders değil

Türk müziği çoğu zaman yetişkinlerle özdeşleştirilse de bu okulda çocukların günlük yaşamının önemli bir parçası. Öğrenciler, enstrümanlarını yalnızca bir beceri kazanmak için değil, keyif aldıkları için de çalıyor.

Farklı enstrümanlarla tanışan çocuklar, kendi ilgi ve beğenilerine göre seçim yapıyor. Kimisi enstrümanın sesinden etkileniyor, kimisi çalmaya başladıktan sonra müziğin kendisine verdiği mutluluğu keşfediyor.

Bin yıllık meşk geleneği çocuklarla buluşuyor

Okulda verilen eğitimin bir başka özelliği ise Türk müziğinin köklü öğrenme yöntemlerinden meşk geleneğini yaşatması.

Meşk geleneğinde müzik, yalnızca notalar üzerinden değil, ustayı dinleyerek, izleyerek ve tekrar ederek öğreniliyor. Öğretmen ile öğrenci arasındaki doğrudan etkileşime dayanan bu yöntem, Türk müziğinin kuşaktan kuşağa aktarılmasında önemli bir yere sahip. Çocuklar enstrümanlarını tanırken yalnızca müzik yapmayı öğrenmiyor, aynı zamanda kültürel bir mirasın aktarımına da katılıyor.