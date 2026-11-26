Mısır Başsavcılığı, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olay yerinde gerekli incelemenin yapıldığını ve tanıkların dinlendiğini belirtti.

Açıklamada şüphelinin "Merc semti yönünde 110 kilometre hızla hareket ettiği, sollama yaparken aracının sol ön kısmıyla tankerin sağ arka tarafına çarptığı ve tankerin devrilmesine ve yakıtın dökülerek yanmasına sebep olduğunu" itiraf ettiği vurgulandı.

Açıklamada, gözaltına alınan araç sürücüsünün sorgusunun sürdüğü, hasar tespitine ilişkin işlemlerin devam ettiği aktarıldı.

Dün akşam Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki Giza kentinin Verrak bölgesinde çevre yolu üzerinde petrol yüklü tankerin devrilmesi sonucu çıkan yangında 31 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada ayrıca 21 kişi de çeşitli şekillerde yaralanmıştı.