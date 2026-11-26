Bakan Tekin, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Milli Eğitim ve Kültür-Sanat Sempozyumu"nun açılış konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli Eğitim Akademilerine 2026 ve 2027'de toplam 30 bin öğretmen adayı alınacağı hatırlatılarak, alan bazlı kontenjan dağılımının ne zaman açıklanacağına ilişkin soru üzerine Tekin, uygulamalı eğitimlerin de verildiği Milli Eğitim Akademilerinin yürürlüğe koyulduğunu hatırlattı.

Akademiye ilk kez alınan 10 bin öğretmen adayının, eğitimlerine geçen yılın bahar aylarında başladığını anımsatan Tekin, adayların uygulamalı eğitimlerini, yıllarını mesleğe vermiş öğretmenlerin yanında yaparak tecrübelerinden faydalandıklarını söyledi.

Tekin, 10 bin öğretmen adayının şubat sonu itibarıyla eğitim süreçlerini tamamlayarak görevlerine başlayacaklarını belirtti.

Akademiye 15 bin öğretmen alımına ilişkin alan bazlı dağılım hafta sonu açıklanacak

Milli Eğitim Bakanı Tekin, bu yılın temmuz ayında Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) kapsamındaki oturumların yapıldığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında katıldığı etkinlikte, 2026-MEB-AGS ile akademiye katılacak öğretmen adayı sayısını 15 bin olarak açıkladığını anımsatan Tekin, şöyle konuştu:

"Bizim şu anda üzerinde çalıştığımız ve bu hafta sonu itibarıyla alan bazlı olarak bunun dağılımını kamuoyuyla paylaşacağımız sayı bu. Milli Eğitim Akademisinin 2026 giriş sınavıyla alacağımız arkadaşlarımız 15 bin kişi. Bu yıl ÖSYM ile atama takvimini ve eğitim öğretiminin başlangıç takvimini de dikkate alarak AGS sınavlarının tarihiyle ilgili de bir değişiklik yaptık. Her yıl eylülde akademi eğitimini tamamlayan arkadaşlarımızın atamalarının gerçekleştirilebilmesi için Milli Eğitim Akademisi'ndeki süreci başlatabileceğimiz tarih açısından daha doğru olacağını düşündüğümüz şekilde 2027'de Milli Eğitim Akademisi Akademi Giriş Sınavı'nı mayıs ayında yapacağız. Yani mayıs ayında sınavı yapıp temmuz-ağustos aylarında akademiye öğretmen adayı olarak girecek kişilerimizi belirleyip eylül ayında başlatıp, bir sonraki eylüle kadar eğitimleri devam edecek. Eylül ayında bittiğinde de tam istediğimiz şekilde bizim başlangıç ve bitiş tarihlerimize uygun olarak başlayacaklar.

Dolayısıyla şu anda akademide olan 10 bin arkadaşımız bahar aylarında eğitimlerini tamamlayınca öğretmen olarak atanmış olacaklar. 2026 Akademi Giriş Sınavı ile 15 bin arkadaşımız, 2027 Akademi Giriş Sınavı ile de 15 bin arkadaşımız olmak üzere toplam 40 bin arkadaşımız yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 2 akademi sınavı ile ilgili olarak rakamları açıkladı. Diğerini zaten daha önce açıklamıştım. Ben bütün öğretmen adayı arkadaşlarımıza başarılar ve kolaylıklar diliyorum."

"Olayın detaylı bir şekilde vuzuha kavuşturulması gerektiğini düşünüyorum"

Tekin, bir gazetecinin Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin otopsisinin yenilenmesine ilişkin sunduğu dilekçeyle ilgili sorusu üzerine, bu tür olayların yaşanmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 7 bakanlık olarak ortak çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda tedbirler aldıklarını vurgulayan Tekin, "Böyle bir olay yaşandıktan sonra bunun sebepleriyle ilgili gerekli işlemleri de yapmamız gerekir. Neden olduğuna dair, bunun faillerinin ve suçlularının kimler olduğuna dair adımların atılması gerekir. Buraya odaklandığımızda iki konu bizim için önemliydi. Bu olayın gerçek faillerinin, azmettiricilerinin ortaya çıkartılması anlamında bu olayın detaylı bir şekilde vuzuha kavuşturulması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Bakan Tekin, olayı gerçekleştiren Mersinli'nin otopsi sürecinde çelişkili durumların olduğunu gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Dönemin valisinin çocuğun kurşunlanarak öldürüldüğüne dair açıklaması var. Otopsi raporunda kurşun yok. Aynı şekilde çocuğun madde kullanımıyla ilgili olarak otopsi raporunun yeterli açıklıkta olmadığını düşünüyoruz. Bu Kahramanmaraş'la ilgili kısım. Bir de bu olayın arka planında çocuklarımızı bu türden davranışlara sevk eden dijital platformlar var. Bunlarla ilgili de sadece biz değil, uluslararası camiada da çocuklar ve gençler üzerinde bağımlılıktan başlayıp eğitim öğretim süreçlerinin sağlıklı yürümesini engelleyecek bir sürü olumsuzluğa kadar varan eleştiriler var. Birçok ülkede bilhassa bu dijital mecralarla ilgili yargı süreçleri başladı. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak sosyal medya ve dijital içerik üreticileriyle ilgili bir yargı süreci başlattık. Onunla ilgili de başvuru sürecini arkadaşlar tamamlamak üzere. Dolayısıyla bu ikisini birlikte değerlendirmek lazım.

Bizim açımızdan şöyle çok önemli; hem kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi hem de bizim doğru tedbirleri alabilmemiz açısından kritik. Biz hem o davaya müdahil olmuştuk zaten. O davada bizim bakanlık olarak eksikliğini gördüğümüz bazı şeylerin yeniden değerlendirilmesini istedik. Hem de diğer boyutuyla da sosyal medya ve dijital içerik üreticilerinin bu anlamda ortak geleceğimiz olan gençlerimiz ve çocuklarımız üzerinde yaratabilecekleri, yarattıkları olumsuz durumlar konusunda sorumluluk almaları için bir yargı süreci de başlattık. Bu ikisini de bakanlık olarak sonuna kadar takip edeceğiz."