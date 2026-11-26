Enerji Depolama Endüstrileri Derneği (EDEDER) Başkanı Bayram, EDEDER Yönetim Kurulu üyeleriyle basın mensuplarına, depolama sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de enerji depolama yatırımlarının son dönemde hızlandığına işaret eden Bayram, "Sektörümüz artık bu yıl sonu itibarıyla 1 gigavatsaat kapasiteye ulaşıyor. Bu yaklaşık 200 milyon dolar tutarında yatırıma karşılık geliyor. Bu bizim için çok değerli. Bataryaları artık piyasa katılımcısı olarak görme şansımız var. Yenilenebilir enerji sektörünün büyüklüğünün artması bataryalarla mümkün. Bataryalar gelir getiren bir unsur olarak çalışmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Bayram, depolama sektöründe yatırımların artırılması, finansman imkanlarının geliştirilmesi ve gelir modellerinin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, sektörün yakın dönemde Türkiye ve uluslararası pazarlarda büyüme potansiyeli taşıdığını kaydetti.

Hedef 2040'a kadar 140 gigavatsaat depolama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ay başında duyurduğu Milli Enerji 2040 vizyonu çerçevesinde enerji depolama kapasitesinin 140 gigavatsaate ulaşmasının hedeflendiğini anımsatan Bayram, "Bu hedefimiz 30 milyar dolarlık bir yatırım anlamına geliyor. Bu piyasa için en önemli unsurlardan biri finansman. Bunun yaratılabilmesi için gelirlerin ve geri ödeme mekanizmalarının çok net olması gerekiyor." diye konuştu.

EDEDER üyelerinin yazılım ve mühendislik konusunda çok büyük bir altyapısı olduğuna, bu tecrübelerle Avrupa ve Azerbaycan'a ilk ihracatların gerçekleştirildiğine ve ihracatta artış beklediklerine dikkati çeken Bayram, "Gelecek yıl 5 gigavatsaatlik hedefi de konuşabiliriz. Seneye beklentimiz, bataryaların gelir modellerinin artırılması. Bataryanın şebekeye daha çok katılması ve gelir üretmesi, gelecek dönemde yatırımı da artıracak." ifadelerini kullandı.

Bayram, depolama yatırımlarının artması için piyasanın derinleşmesi, yeni gelir modellerinin oluşması ve finansman imkanlarının geliştirilmesi gerektiğini, 2027'de saatlik piyasa işlemlerinden 15 dakikalık işlemlere geçişin gündeme gelebileceğini söyledi.

Bataryaların enerji arbitrajı yoluyla elektrik fiyatlarının düşük olduğu saatlerde enerji alıp, fiyatların yükseldiği akşam saatlerinde satış yapabildiğini belirten Bayram, bu durumun depolama yatırımlarını cazip hale getirdiğini ve bataryaların şebeke yönetiminde önemli bir ihtiyaç haline geldiğini kaydetti.

Depolama yatırımlarında maliyet ve finansman öne çıkıyor

Bayram, depolama yatırımlarında en önemli konulardan birinin maliyetler olduğunun altını çizerek, lityum demir fosfat (LFP) bataryaların maliyetlerinin yıllar içinde hızlı şekilde gerilediğini söyledi.

Üretici firmalarla yaptıkları görüşmelerde fiyatların çok düşük seviyelere indiğini gördüklerini aktaran Bayram, ancak bu seviyelerin kalıcı olmasını beklemediklerini dile getirdi.

Depolama yatırımlarının hız kazanması için finansman imkanlarının geliştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Bayram, gelecek yıl finansmana erişimin daha hızlı hale gelmesini beklediklerini belirterek, Türkiye'nin risk primi gibi unsurların finansman maliyetlerini artırdığına, bu maliyetlerin düşürülmesi için kamu tarafının da destekleyici adımlar atmasının önemine işaret etti.

EDEDER üyelerinin yıl içinde 6-7 Afrika ülkesine ihracat gerçekleştirdiğini bildiren Bayram, uluslararası pazarlardaki faaliyetlerin artırılmasının sektörün gelecek dönem hedefleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Enerjinin Geleceği ve Depolama Zirvesi 8 Aralık'ta yapılacak

EDEDER Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya da 8 Aralık'ta Ankara'da dernek tarafından Enerjinin Geleceği ve Depolama Zirvesi yapılacağını belirterek, "Bir gün boyunca sürecek etkinlikte depolama ve enerjinin geleceğini kamu ve özel sektörden gelen katılımcılarla farklı oturumlarda tartışacağız. Geçen yıl 1500 kişinin katılımıyla 2 ayrı salonda 10 oturum ve 64 konuşmacının katıldığı etkinliği düzenlemiştik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, bu yılki etkinlikte depolama sistemlerinin ihracatı ve mühendislik konularının ele alınacağını sözlerine ekledi.