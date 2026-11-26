Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde İmamoğlu tarafından yapılan bireysel başvuruyu görüşerek karara bağladı.

AYM, başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle, İmamoğlu'nun, "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, tutukluluğun makul süreyi aşması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması, sulh ceza hakimliklerinin bağımsız ve tarafsız olmaması, tutukluluk incelemesi sonuçlarının tebliğ edilmemesi ve tutukluluğun devamına ilişkin karara yapılan itirazın incelenmemesi" kapsamındaki kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ve "tutuklanması nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği" iddialarının reddine hükmetti.

AYM kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.