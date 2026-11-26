Sağlık Bakanı Memişoğlu, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen, Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Mısır'daki kazada hayatını kaybedenler için de başsağlığı dileyen Memişoğlu, Avrasya'nın en kapsamlı sağlık bilişimi ve teknolojileri buluşmasında bir araya geldiklerini ifade etti.

Geçmişten aldıkları ilham ve güçlü sağlık altyapısıyla sağlık sistemlerinde yaşanan gelişimlere yalnızca uyum sağlayan değil, bu süreçlere yön veren bir ülke olduklarını anlatan Memişoğlu, sağlık hizmetlerini ülkenin dört bir yanına taşıdıklarını dile getirdi.

Hastanelerde insan kaynağını ve dijital altyapıyı birlikte güçlendirdiklerine dikkati çeken Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi bu birikim üzerinde Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı, 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' anlayışıyla inşa ediyoruz. İşte dijital dönüşüm, bu üç hedefi insanımızın günlük hayatında buluşturuyor. Sağlıkta dijitalleşmenin hayatımızda neleri değiştirdiğini görmek için yakın geçmişte yaşadığımız güçlükleri hatırlamak yeterli. Hatırlayın, hastalarımız hastane koridorlarında ellerinde kağıtlar, MR ve röntgen sonuçlarıyla hekim hekim dolaşırdı. Hastalık geçmişini, önceden uygulanan tedavileri her muayenede anlatmaya çalışırdı. Ama bugün artık bilgiyi hastamız değil, dijital altyapımız taşıyor. Hekimlerimiz, ihtiyaç duydukları bilgiye bir tıkla ulaşıyor. Böylece hastamızın yükü azalırken bilginin yolu kısalıyor. Kağıtsız hastane anlayışımızın merkezinde de işte bu yaklaşım var."

"Veri, sağlık sisteminin hafızasıdır"

Bakan Memişoğlu, verinin sağlık sisteminin hafızası olduğunu vurgulayarak, doğru işlendiğinde bilgiye, doğru analiz edildiğinde öngörüye, bilimsel araştırmalarla buluştuğunda insan hayatına dokunan çözümlere dönüştüğünü vurguladı.

Verinin kıymetinin, biriktirilen miktar kadar onunla hangi sorunun çözülebildiğini​​​​​​​ de ortaya çıkardığını belirten Memişoğlu, Bakanlık olarak özellikle 2014'ten itibaren sağlık verilerini dijital ortamda tek bir çatı altında toplamaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda, dijital ekosistemde 70 petabaytı 'Teleradyoloji' verisi olmakla birlikte toplamda 123 petabayt sağlık verisine sahip olduklarını anlatan Memişoğlu, "Teleradyoloji sistemimizde, 1,2 milyar görüntü içeren muayene ve bu muayenelerin 632 milyon raporu ile 130 milyardan fazla tekil görüntüsü mevcut. Buna ilaveten sadece e-Nabız'da 13 milyar dijital muayene verisi de bulunuyor. Yine sistemimizde günlük ortalama 2,1 milyon olmak üzere toplamda 6,7 milyar reçete var." ifadelerini kullandı.

Sağlık sistemindeki yeni bir değişimden, dönüşümden bahseden Memişoğlu, sahip oldukları çok büyük boyutlardaki verileri, yapay zeka teknolojisiyle akıllı hale getirmeyi amaçladıklarını anlattı.

Türkiye olarak sağlık hizmetlerinde çok başarılı çalışmalara imza attıklarının altını çizen Memişoğlu, "TÜSEB aracılığıyla da sağlık verisini bilimsel araştırmalara ve yerli teknolojilere dönüştüren çalışmalar yürütüyoruz. METRA ile ulusal meme kanseri tarama sistemimize yapay zeka desteği kazandırdık. Temmuz 2026 itibarıyla 330 binden fazla mamografi tetkikine ait 1 milyon 320 binden fazla görüntüyü analiz ettik. Sistem, şüpheli alanları hekimin dikkatine sunuyor, nihai değerlendirmeyi hekimimiz yapıyor." diye konuştu.

Yoğun bakım hastalarının durumu yakınlarına bildiriliyor

Bu dönüşümün uluslararası alandaki karşılığını da gördüklerini aktaran Memişoğlu, yabancı ülkelerin sağlık bakanlarıyla görüşüp, hastanelerin sağlık altyapısı ve dijital uygulamaları yerinde gösterdiklerini kaydetti.

Türkiye'de geliştirdikleri çözümlerin başka coğrafyalarda da insan hayatını kolaylaştırmasını isteyen Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Bizim için dijitalleşmenin başarısı, vatandaşımızın hayatından kaldırdığı güçlüklerde görünür. Tam bağımlı veya 80 yaş üzeri 995 bin vatandaşımızın raporlarını hastaneye gitmelerine gerek kalmadan yeniledik. e-Nabız ve e-Devlet üzerinden 188 bini aşkın vatandaşımız organ bağışı beyanında bulundu. Yoğun bakımda tedavi gören hastalarımızın durumuyla ilgili bilgileri yakınlarına ulaştırıyoruz. Engelsiz Sağlık İletişim Merkezimiz ESİM ile son bir yılda 120 binden fazla işitme engelli vatandaşımıza eriştik. Teleradyoloji Akademimizle 1 milyardan fazla tıbbi görüntüyü radyologlarımızın eğitimine sunuyoruz. RİTMİK yapay zeka asistanımızla vatandaşlarımızın kendi sağlık verilerini daha kolay anlamalarını ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlıyoruz."

Memişoğlu, HIMSS ile 2013’te başlayan işbirliğini Mart 2025’te imzaladıkları üçüncü beş yıllık mutabakatla güçlendirdiklerini ifade etti.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’nda hedeflerinin yazılımını geliştiren, cihazını tasarlayan, bilgisini ürüne dönüştüren bir Türkiye olduğuna işaret eden Memişoğlu, "Yapay zeka destekli yerli ultrason cihazı, endoskopik kapsül görüntüleme sistemleri ve tanı kitleri çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her yerli çözümle bilimsel yetkinliğimizi, üretim kapasitemizi ve sağlıkta bağımsızlığımızı güçlendiriyoruz." dedi.

Memişoğlu, daha sonra fuarı gezerek, stant kuran teknoloji firmalarının yetkilileriyle sohbet etti.